Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

Встречу между Украиной, РФ и США отложили, однако Киев остается готовым к переговорам для завершения войны, отметил Зеленский.

РФ хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины, - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, МИД РФ, pexels

О чем идет речь в материале:

Трехсторонние переговоры перенесли из-за войны в Иране

Украина готова к встречам для завершения войны

Россия пытается манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке в свою пользу

Трехсторонние переговоры по завершению войны с участием делегаций Украины, США и страны-агрессора России были перенесены из-за событий, происходящих вокруг Ирана. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с украинской делегацией.

"Важно, что фактически 24/7 мы общаемся с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается. Но Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны", – указал он. видео дня

Зеленский сообщил, что украинская делегация доложила о наличии информации о планах российской стороны, полученной прежде всего благодаря работе украинских разведок.

Он поручил команде еще раз провести коммуникацию с американскими переговорщиками, чтобы подтвердить готовность Украины к стратегическому сотрудничеству в сфере безопасности, в частности в вопросах защиты от ударных дронов, а также подчеркнуть готовность содержательно работать над завершением войны, развязанной Россией против Украины.

"Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии", - добавил он.

По его словам, Москва стремится превратить удары иранского режима по соседним странам и американским базам фактически в еще один фронт своей войны против Украины и шире — против Запада.

"Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможности для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем. Спасибо всем, кто помогает!", - резюмирует он.

Проект мирного плана США из 2 пунктов / Инфографика: Главред

Как ситуация в Иране повлияет на Россию — мнение эксперта

Как писал Главред, военная операция США против Ирана и возможное повышение мировых цен на нефть не способны решить экономические проблемы России. Даже если стоимость энергоресурсов временно вырастет, Москва вряд ли сможет получить значительные дополнительные доходы. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Он пояснил, что влияние таких событий следует оценивать не по кратковременным пикам цен на нефть, а по их среднему уровню. Эксперт напомнил, что уже в январе 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг примерно 1,7 триллиона рублей, что составляет почти половину от запланированного годового показателя.

Кроме того, по словам Гончара, Россия не сможет быстро нарастить продажи нефти, поскольку на мировом рынке в настоящее время нет дефицита этого сырья.

"Таким ценовым всплеском Россия своих проблем не решит", — подчеркнул эксперт.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские СМИ со ссылкой на источники указывали на то, что делегации Украины, США и России предварительно договорились провести следующий раунд трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта. Впрочем, позже в Офисе президента эту информацию опровергли.

По словам президента Украины, новый этап переговоров может состояться уже на следующей неделе, и в них обязательно должны участвовать Соединенные Штаты. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже не раз приближались к заключению мирного соглашения, однако каждый раз одна из сторон отступала от договоренностей.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

