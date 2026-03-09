Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

Юрий Берендий
9 марта 2026, 19:22
Встречу между Украиной, РФ и США отложили, однако Киев остается готовым к переговорам для завершения войны, отметил Зеленский.
Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали
РФ хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины, - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, МИД РФ, pexels

О чем идет речь в материале:

  • Трехсторонние переговоры перенесли из-за войны в Иране
  • Украина готова к встречам для завершения войны
  • Россия пытается манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке в свою пользу

Трехсторонние переговоры по завершению войны с участием делегаций Украины, США и страны-агрессора России были перенесены из-за событий, происходящих вокруг Ирана. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с украинской делегацией.

"Важно, что фактически 24/7 мы общаемся с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается. Но Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны", – указал он.

видео дня

Зеленский сообщил, что украинская делегация доложила о наличии информации о планах российской стороны, полученной прежде всего благодаря работе украинских разведок.

Он поручил команде еще раз провести коммуникацию с американскими переговорщиками, чтобы подтвердить готовность Украины к стратегическому сотрудничеству в сфере безопасности, в частности в вопросах защиты от ударных дронов, а также подчеркнуть готовность содержательно работать над завершением войны, развязанной Россией против Украины.

"Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии", - добавил он.

По его словам, Москва стремится превратить удары иранского режима по соседним странам и американским базам фактически в еще один фронт своей войны против Украины и шире — против Запада.

"Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможности для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем. Спасибо всем, кто помогает!", - резюмирует он.

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали
Проект мирного плана США из 2 пунктов / Инфографика: Главред

Как ситуация в Иране повлияет на Россию — мнение эксперта

Как писал Главред, военная операция США против Ирана и возможное повышение мировых цен на нефть не способны решить экономические проблемы России. Даже если стоимость энергоресурсов временно вырастет, Москва вряд ли сможет получить значительные дополнительные доходы. Об этом заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Он пояснил, что влияние таких событий следует оценивать не по кратковременным пикам цен на нефть, а по их среднему уровню. Эксперт напомнил, что уже в январе 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг примерно 1,7 триллиона рублей, что составляет почти половину от запланированного годового показателя.

Кроме того, по словам Гончара, Россия не сможет быстро нарастить продажи нефти, поскольку на мировом рынке в настоящее время нет дефицита этого сырья.

"Таким ценовым всплеском Россия своих проблем не решит", — подчеркнул эксперт.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские СМИ со ссылкой на источники указывали на то, что делегации Украины, США и России предварительно договорились провести следующий раунд трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта. Впрочем, позже в Офисе президента эту информацию опровергли.

По словам президента Украины, новый этап переговоров может состояться уже на следующей неделе, и в них обязательно должны участвовать Соединенные Штаты. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже не раз приближались к заключению мирного соглашения, однако каждый раз одна из сторон отступала от договоренностей.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Иран мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:22Война
Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

18:12Мир
Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:56Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Последние новости

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенность

19:22

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:21

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

19:10

РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путинамнение

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

18:21

Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США

Реклама
18:12

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

17:58

Как вернуть блеск раковинам и кранам: неожиданное средство, которое работает безотказно

17:56

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:44

Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

17:30

Сорняки пропадут навсегда: один простой способ действует буквально на глазахВидео

17:10

"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

17:02

Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

16:57

Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

16:41

"Укрзализныця" не проводила расследование в отношении экс-детективов НАБУ, связываемых с убытками на 78 млн грн, – эксперт

16:39

Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

16:35

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Реклама
16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

16:20

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

16:15

Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемовВидео

16:13

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:04

Орбан и Сийярто озвучили новые претензии к Украине и требования к ЕС - детали

16:01

Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

14:57

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

14:17

"На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

14:12

Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

13:58

Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

13:52

Как американцы борются с колорадским жуком: без ядов и химииВидео

13:46

"Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

13:26

Есть жесткие рамки: стали известны требования Николь Кидман к новому бойфренду

13:13

Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

Реклама
13:05

"Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

12:57

Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины

12:45

Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять