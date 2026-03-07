Укр
Читать на украинском
"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

Мария Николишин
7 марта 2026, 18:21
Трамп отметил, что война России против Украины на США не влияет.
Трамп высказался о мирном соглашении между Украиной и РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, whitehouse.gov, kremlin.ru

Главное из заявления Трампа:

  • Украина и РФ уже неоднократно были близки к заключению мирного соглашения
  • Между странами царит огромная ненависть
  • Участие США в переговорах – это услуга Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и страна-агрессор Россия уже неоднократно были близки к заключению мирного соглашения, но каждый раз одна из сторон отступала. Об этом он сказал, выступая перед лидерами Южной Америки.

По его словам, проблема в том, что между Украиной и Россией царит огромная ненависть.

видео дня

"Знаете, Украина и Россия... Можно было бы подумать, что между ними есть какая-то дружба, но на самом деле между ними царит огромная ненависть. Им очень трудно достичь согласия. Очень, очень трудно. Посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп.

Лидер США также подчеркнул, что участвует в переговорном процессе только ради того, чтобы оказать услугу Европе, а на США война в Украине "не очень влияет".

"На самом деле мы не проигрываем. Проигрывают они. На нас это не очень влияет, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как услугу Европе. На всю жизнь", - подытожил Трамп.

Заявление Трампа о мирном соглашении между Украиной и Россией - видео:

Условие подписания мирного соглашения

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф говорил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не будет подписано без гарантий безопасности, которые убедят украинцев в невозможности новой агрессии со стороны Москвы.

По его словам, ключевым условием дипломатического урегулирования должно стать реальное и долгосрочное обеспечение мира.

"Никакого соглашения не будет, если Украина и ее народ не поверят, что смогут жить в мире", - подчеркнул он.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что Украине не стоит рассчитывать на перемирие и прекращение ударов по инфраструктуре в ближайшие месяцы.

Владимир Зеленский говорил, что если страна-агрессор Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может стать затяжной.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне информации о новых сроках от США о завершении войны против Украины заявил, что у Москвы существуют только "задачи", которые нужно выполнить.

О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, который занимал должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Гофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских спецслужб. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращению огня в Газе.

Женщина нашла в секонд-хенде вещь за $5: настоящая цена всех удивила

09:11

Ягоды можно собирать ведрами: чем подкормить клубнику веснойВидео

08:39

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известноФото

