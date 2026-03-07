Укр
Россия нанесла удар по Харькову новым типом ракет: подробности ночной атаки

Константин Пономарев
7 марта 2026, 14:33
РФ нанесла ракетный удар по Харькову новой ракетой "Изделие-30". Ракета попала в жилой дом, есть погибшие и раненые. Под завалами могут оставаться люди.
Россия нанесла удар по Харькову новым типом ракет
Россия нанесла удар по Харькову новым типом ракет / Коллаж Главред, фото: Офис Генерального прокурора

Вы узнаете:

  • Что произошло в Харькове во время ночной атаки
  • Чем опасна новая ракета, о которой рассказала разведка
  • Что эксперт говорит о необычной мощности удара

В ночь на 7 марта российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. По данным следствия, атака произошла около 01:35, когда ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе города. Удар пришелся по жилой застройке, из-за чего один из подъездов оказался полностью разрушен с первого по пятый этаж.

По состоянию на утро известно о семи погибших, среди которых двое детей. Еще десять человек получили ранения, в том числе трое детей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

РФ атаковала Харьков

Спасатели продолжают разбирать завалы, поскольку под обломками могут оставаться люди. Поисково-спасательная операция продолжается, а данные о последствиях атаки еще уточняются.

Кроме самого дома, удар вызвал масштабные разрушения и вокруг места попадания. Повреждены соседние здания и объекты гражданской инфраструктуры. Российская атака снова пришлась по мирным жителям, а не по военным целям.

Удар вызвал масштабные разрушения вокруг места попадания
Удар вызвал масштабные разрушения вокруг места попадания / Фото: Офис Генерального прокурора

По факту удара Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о военном преступлении, повлекшем гибель людей. Следователи документируют последствия обстрела и собирают доказательства очередной атаки РФ на гражданское население Украины.

По предварительной информации, войска РФ нанесли удар по дому ракетой "Изделие-30".

ГУР рассказало о новой ракете

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о новой российской крылатой ракете под названием "Изделие-30", которую РФ уже применяет против Украины. По данным разведки, именно такой тип вооружения мог быть использован во время удара по Харькову.

Сообщается, что ракета имеет размах крыльев около трех метров, а ее боевая часть достигает 800 килограммов. Дальность поражения составляет не менее 1500 километров, что делает это оружие особенно опасным для ударов по украинским городам, находящимся далеко от линии фронта.

Первые случаи использования этой ракеты, по данным ГУР, были зафиксированы еще в конце прошлого года.

Ракета имеет размах крыльев около трех метров, а ее боевая часть достигает 800 килограммов
Ракета имеет размах крыльев около трех метров, а ее боевая часть достигает 800 килограммов / Фото: Главное управление разведки МО Украины

Разработчиком ракеты называют опытно-конструкторское бюро "Звезда", которое входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Украинская разведка отмечает, что часть технических решений в этой разработке унифицирована с другими образцами российского оружия. Речь идет, в частности, об элементах, схожих с теми, что применяются в ракетах Х-35У, Х-101, Х-55 и Х-555.

Отдельное внимание ГУР уделило системе навигации ракеты. По данным разведки, впервые в российских крылатых ракетах была объединена система двух разных производителей. В состав навигационного комплекса входят защищенный от помех спутниковый приемник "Комета-12", а также приемно-вычислительный блок, созданный на базе NAVIS NR9.

Для интеграции этих элементов используется специальный блок сопряжения производства "Темп-Авиа". Именно это предприятие, по данным ГУР, также производит полётные контроллеры для управляемых авиационных бомб. В разведке также подчеркнули, что в навигационной системе ракеты содержатся иностранные комплектующие, в частности из США, Швейцарии, Китая и Нидерландов.

Мнение эксперта

О вероятном применении новой ракеты во время ночной атаки на Харьков рассказал в эфире телеканала "Киев24" шеф-редактор издания "Думка" Юрий Ларин.

Он отметил, что в городе предварительно зафиксировали три ракетных удара. Один из подъездов жилого дома был уничтожен полностью, а соседнее здание получило серьезные повреждения. По его словам, масштаб разрушений позволяет предположить использование именно ракеты типа "Изделие-30".

Атака на Харьков ночью 7 марта
Атака на Харьков ночью 7 марта / Фото: ГСЧС в Харьковской области

Ларин подчеркнул, что большая мощность боевой части могла стать главной причиной настолько тяжелых последствий. По его словам, речь идет о ракете с зарядом весом 800 килограммов, поэтому удар вызвал не только прямое разрушение дома, но и значительное поражение окружающей застройки.

В результате ночного обстрела в Харькове, по озвученным данным, были повреждены 19 жилых домов, а также школа и объект критической инфраструктуры. Кроме того, в зданиях выбило более 850 окон, разрушено свыше 200 балконов, повреждены кровли. Все это, по мнению эксперта, свидетельствует о применении особенно мощного вида вооружения.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред писал о том, что в ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов. Также сообщалось о запуске ракет, в частности "Калибров" из Черного моря и "Цирконов" из Крыма.

Также сообщалось о том, что в Харькове баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе, вызвав масштабные разрушения и пожар. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, среди них дети.

Ранее российские оккупационные войска атаковали БПЛА один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

Об источнике: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы новости Харькова ракета Украина ракетный удар
