"Очень страшно было": известная ведущая под обстрелами вырвалась из Дубая

Кристина Трохимчук
7 марта 2026, 12:17
Валерия Крук рассказала про экстремальную эвакуацию из Дубая.
Валерия Крук эвакуация из Дубая
Валерия Крук эвакуация из Дубая / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерия Крук

Вы узнаете:

  • Валерии Крук удалось вылететь из Дубая
  • Почему она смогла эвакуироваться

Известная модель и ведущая Валерия Крук рассказала о своей экстремальной эвакуации из Дубая, который находится под обстрелами Ирана. В Instagram она рассказала о самом страшном полете в ее жизни.

По словам Крук, ее вылет из ОАЭ мог сорваться дважды. Несколько раз на пути к самолету происходили обстрелы. Когда самолет наконец взлетел, экипаж старался избегать опасных зон, однако ведущая испытывала сильный страх.

Валерия Крук - ведущая
Валерия Крук - ведущая / фото: instagram.com, Валерия Крук

"Я собралась и помчалась в аэропорт. Вылетали мы очень весело. Прошли регистрацию, все остальное, сидим в зоне ожидания самолета, начинается обстрел. Всех эвакуируют в такую зону в аэропорту под отдельным потолком. Обстрел закончился, нас вернули снова на посадку. Когда мы ехали в автобусе к самолету - начинается второй обстрел. Нам дали коридор. Полет был еще тот! Очень страшно было лететь. Хотя самолет облетал опасные зоны, но не все. Нервничала я, но все хорошо", — поделилась Валерия.

Модель рассказала, что ей удалось вылететь из ОАЭ благодаря помощи друзей, которые владеют туристической фирмой. Они сами предложили помощь знаменитости.

Валерия Крук - ситуация в Дубае
Валерия Крук - ситуация в Дубае / фото: instagram.com, Валерия Крук

"Все решилось быстро и неожиданно. Я уже в Болгарии. Ночью прилетела. Хочу поделиться тем, как я выехала. Я в очередной раз благодарна Богу за своих друзей, за людей, которые мне встречаются в жизни. Именно друзья мне помогли вылететь. У моих друзей есть туристическая компания. Я не обращалась к ним, но они сами мне написали", — поблагодарила их Крук.

Про персону: Валерия Крук

Валерия Крук — популярная украинская теле- и радиоведущая, модель и нутрициолог, известно из ее Instagram. Широкую известность как лицо музыкальных каналов (в частности "М1"). Сегодня она активно развивает блог, посвященный спорту и здоровому образу жизни, делясь экспертными советами по правильному питанию и уходу за собой. В светской хронике имя Валерии часто упоминается в контексте ее прошлых громких романов, самым обсуждаемым из которых был со звездой киевского "Динамо" Артемом Милевским.

20:56

Калибров будет меньше: ВСУ поразили две "жирные" цели в России

20:52

"Бог всегда почитал женщину": священник объяснил, можно ли праздновать 8 мартаВидео

20:45

Был в плену 628 дней: домой вернули военного "Винта", который считался пропавшим

