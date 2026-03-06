Калибров будет меньше: ВСУ поразили две "жирные" цели в России

Как сообщили в Генштабе, системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться.

ВСУ поразили две "жирные" цели в России / Коллаж Главред, фото: Генштаб, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Подтверждено поражение двух российских фрегатов

Они имели возможность пуска до 8 ракет "Калибр"

По результатам дополнительного анализа нанесенных 2 марта 2026 года поражений военно-морской базе "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ подтверждено повреждение двух кораблей Черноморского флота РФ.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, были поражены фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

"Степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Теперь российские оккупанты смогут задействовать фрегаты для запуска калибров по Украине будет меньше - они имели возможность пуска до 8 ракет "Калибр".

Как сообщили в Генштабе, системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Новороссийск / Инфографика: Главред

Удары по кораблям РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли успешный удар по российскому военному кораблю проекта 22460 "Охотник", который патрулировал акваторию Каспийского моря вблизи нефтегазовой платформы. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в судно попали несколько украинских беспилотников.

Также в ночь с 13 на 14 декабря украинские силы осуществили массированную атаку по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Во время этой операции было зафиксировано поражение военного корабля РФ в Феодосии, сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, поражение российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" стало результатом сложной операции Сил обороны. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, субмарина в порту Новороссийска чувствовала себя в относительной безопасности, однако это не помешало успешному выполнению задачи.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

