Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Силы обороны Украины в ночь с 13 на 14 декабря нанесли массированный удар по российским целям во временно оккупированном Крыму. В ходе атаки зафиксировано поражение военного корабля РФ в Феодосии. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.
"В Феодосии во время украинской атаки в ночь с 13 на 14 декабря в порту произошел прилет военного корабля", - говорится в сообщении.
По данным мониторингового канала, в результате атаки дронов на военном корабле флота РФ вспыхнул пожар. Последствия поражения и степень повреждения корабля остаются неизвестными.
"На корабле был пожар, который был виден из города, последствия удара и степень поражения пока неизвестны", - указывают в "Крымском ветре" со ссылкой на источник.
Стоит отметить, что российское Минобороны не сообщало о поражении корабля в ходе атаки украинских дронов на Феодосию.
Какие последствия ударов по Крыму - мнение эксперта
Как писал Главред, Украина имеет потенциал значительно нарастить интенсивность ударов по объектам на территории России и на временно оккупированных землях. Об этом в эфире Radio NV рассказал аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап.
Он также обратил внимание, что украинская сторона системно уничтожает российские зенитно-ракетные комплексы С-400. По его подсчетам, Россия в целом изготовила около 150 таких систем, часть из которых экспортировала, а на собственной территории оставила около сотни. Из них, по оценкам эксперта, Украина уже ликвидировала от 40 до 50 комплексов, причем преимущественно в оккупированном Крыму.
По словам Криволапа, российские военные продолжают разворачивать эти системы, однако украинские силы регулярно уничтожают как сами С-400, так и радиолокационные средства, способные обнаруживать маршруты полета украинских дронов.
"Я нахожусь в таком ожидании, что с нового года начнутся серьезные ракетные атаки по Крыму и Крым станет абсолютно непригодным для жизни российских военных", - добавил Криволап.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 декабря в российских источниках появилась информация о поражении украинским дроном военно-транспортного самолета Ан-26. Атака произошла на военном аэродроме "Кача" на временно оккупированной территории Крыма.
Впоследствии стало известно, что подразделение ГУР МО Украины "Призраки" провело серию точечных ударов по объектам российских войск в Крыму. В результате операции был уничтожен транспортный самолет Ан-26, а также две важные радиолокационные системы противника.
Кроме того, ранее во временно оккупированном Крыму бойцы ГУР поразили российский истребитель МиГ-29.
Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
