Зимнее покрытие не всегда полезно: когда мульча может навредить растениям

Как подготовить почву к холодному сезону / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Какие вредители зимуют под мульчей

Как правильно подготовить мульчу для сада и огорода

Какие добавки делают мульчу безопасной и эффективной

Мульчирование - один из самых популярных агротехнических методов, к которому обращаются садоводы и огородники для улучшения структуры почвы и обеспечения оптимального ухода за растениями.

Как пишет "ТСН", этот процесс предусматривает покрытие поверхности почвы вокруг растений слоем специального материала, который выполняет важные функции: удерживает влагу, защищает корни от резких температурных колебаний и подавляет рост сорняков.

Преимущества органической и неорганической мульчи

Органическая мульча - опавшие листья, скошенная трава, солома, перегной, кора и опилки - постепенно разлагается, обогащая почву питательными веществами и способствуя развитию полезной микрофлоры. Летом она предотвращает пересыхание почвы, а осенью сохраняет тепло в корневой зоне, готовя растения к холодному периоду.

Неорганические материалы, такие как пленка, гравий или песок, тоже защищают растения, однако не повышают плодородие почвы.

Риски зимнего мульчирования

В холодное время органическая мульча создает благоприятный микроклимат для многих организмов. Однако среди них могут быть и вредители: долгоносики, пилильщики, гусеницы совок и растительноядные клещи, а также грибковые патогены - возбудители мучнистой росы, фитофтороза и различных гнилей. Использование листьев или травы с больных растений может стать источником инфекции для следующего сезона.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

В то же время мульча служит убежищем и для полезных насекомых - жужелиц, которые поедают личинки вредителей, и мятликов, контролирующих тлю. Главная цель садовода - сохранить баланс между пользой и риском.

Экспертные советы для безопасного мульчирования

Натуральные отпугивающие добавки - луковая и чесночная шелуха, стебли мяты, мелиссы, полыни или пижмы.

Древесная зола - работает как удобрение и природный фунгицид; можно присыпать мульчу тонким слоем.

Хвойный опад - уменьшает риск развития грибковых заболеваний, особенно для растений, любящих кислую почву.

Для максимальной эффективности мульчу следует делать из здоровых растительных остатков, смешивать с добавками и придерживаться оптимальной толщины слоя 5-7 см. Весной старую мульчу частично обновляют или убирают.

Подробнее о правилах мульчирования и для чего его применяют смотрите в видео.

