Зимнее покрытие не всегда полезно: когда мульча может навредить растениям

Руслан Иваненко
15 декабря 2025, 16:43
Какие простые приемы помогают сохранить почву и подготовить участок к зимнему периоду без лишнего риска
мульчирование
Как подготовить почву к холодному сезону / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие вредители зимуют под мульчей
  • Как правильно подготовить мульчу для сада и огорода
  • Какие добавки делают мульчу безопасной и эффективной

Мульчирование - один из самых популярных агротехнических методов, к которому обращаются садоводы и огородники для улучшения структуры почвы и обеспечения оптимального ухода за растениями.

Главред решил подробно рассказать об одном из самых популярных агротехнических приемов - мульчировании.

Как пишет "ТСН", этот процесс предусматривает покрытие поверхности почвы вокруг растений слоем специального материала, который выполняет важные функции: удерживает влагу, защищает корни от резких температурных колебаний и подавляет рост сорняков.

Преимущества органической и неорганической мульчи

Органическая мульча - опавшие листья, скошенная трава, солома, перегной, кора и опилки - постепенно разлагается, обогащая почву питательными веществами и способствуя развитию полезной микрофлоры. Летом она предотвращает пересыхание почвы, а осенью сохраняет тепло в корневой зоне, готовя растения к холодному периоду.

Неорганические материалы, такие как пленка, гравий или песок, тоже защищают растения, однако не повышают плодородие почвы.

Риски зимнего мульчирования

В холодное время органическая мульча создает благоприятный микроклимат для многих организмов. Однако среди них могут быть и вредители: долгоносики, пилильщики, гусеницы совок и растительноядные клещи, а также грибковые патогены - возбудители мучнистой росы, фитофтороза и различных гнилей. Использование листьев или травы с больных растений может стать источником инфекции для следующего сезона.

Для чего нужно мульчирование
Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

В то же время мульча служит убежищем и для полезных насекомых - жужелиц, которые поедают личинки вредителей, и мятликов, контролирующих тлю. Главная цель садовода - сохранить баланс между пользой и риском.

Экспертные советы для безопасного мульчирования

  • Натуральные отпугивающие добавки - луковая и чесночная шелуха, стебли мяты, мелиссы, полыни или пижмы.
  • Древесная зола - работает как удобрение и природный фунгицид; можно присыпать мульчу тонким слоем.
  • Хвойный опад - уменьшает риск развития грибковых заболеваний, особенно для растений, любящих кислую почву.

Для максимальной эффективности мульчу следует делать из здоровых растительных остатков, смешивать с добавками и придерживаться оптимальной толщины слоя 5-7 см. Весной старую мульчу частично обновляют или убирают.

Подробнее о правилах мульчирования и для чего его применяют смотрите в видео.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород интересные новости сад
