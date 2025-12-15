Зимнее покрытие не всегда полезно: когда мульча может навредить растениям

Вы узнаете:
- Какие вредители зимуют под мульчей
- Как правильно подготовить мульчу для сада и огорода
- Какие добавки делают мульчу безопасной и эффективной
Мульчирование - один из самых популярных агротехнических методов, к которому обращаются садоводы и огородники для улучшения структуры почвы и обеспечения оптимального ухода за растениями.
Главред решил подробно рассказать об одном из самых популярных агротехнических приемов - мульчировании.
Как пишет "ТСН", этот процесс предусматривает покрытие поверхности почвы вокруг растений слоем специального материала, который выполняет важные функции: удерживает влагу, защищает корни от резких температурных колебаний и подавляет рост сорняков.
Преимущества органической и неорганической мульчи
Органическая мульча - опавшие листья, скошенная трава, солома, перегной, кора и опилки - постепенно разлагается, обогащая почву питательными веществами и способствуя развитию полезной микрофлоры. Летом она предотвращает пересыхание почвы, а осенью сохраняет тепло в корневой зоне, готовя растения к холодному периоду.
Неорганические материалы, такие как пленка, гравий или песок, тоже защищают растения, однако не повышают плодородие почвы.
Риски зимнего мульчирования
В холодное время органическая мульча создает благоприятный микроклимат для многих организмов. Однако среди них могут быть и вредители: долгоносики, пилильщики, гусеницы совок и растительноядные клещи, а также грибковые патогены - возбудители мучнистой росы, фитофтороза и различных гнилей. Использование листьев или травы с больных растений может стать источником инфекции для следующего сезона.
В то же время мульча служит убежищем и для полезных насекомых - жужелиц, которые поедают личинки вредителей, и мятликов, контролирующих тлю. Главная цель садовода - сохранить баланс между пользой и риском.
Экспертные советы для безопасного мульчирования
- Натуральные отпугивающие добавки - луковая и чесночная шелуха, стебли мяты, мелиссы, полыни или пижмы.
- Древесная зола - работает как удобрение и природный фунгицид; можно присыпать мульчу тонким слоем.
- Хвойный опад - уменьшает риск развития грибковых заболеваний, особенно для растений, любящих кислую почву.
Для максимальной эффективности мульчу следует делать из здоровых растительных остатков, смешивать с добавками и придерживаться оптимальной толщины слоя 5-7 см. Весной старую мульчу частично обновляют или убирают.
Подробнее о правилах мульчирования и для чего его применяют смотрите в видео.
Читайте также:
- Сад нуждается в уходе даже зимой: какие 8 растений следует всегда обрезать в декабре
- Не стоит откладывать: эксперт раскрыл, чем зимняя обрезка эффективнее весенней
- Сад "проснется" раньше соседского: секрет зимней подкормки от садовода
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред