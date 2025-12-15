Отключения света могут наделать вреда: какие приборы стоит выключать из розетки

При восстановлении электричества, подключать приборы следует постепенно.

После отключений света скачки напряжения могут уничтожить технику

Эксперты советуют отсоединять технику и подключать ее постепенно после появления электричества

Бытовая техника в украинских домах оказалась под дополнительной угрозой из-за частых отключений света. Специалисты предупреждают: после восстановления электроснабжения напряжение нередко резко повышается - иногда более 280 В - и это может мгновенно вывести из строя даже новые и дорогие приборы, сообщает Homes and gardens.

Какую технику нужно обязательно отсоединять

Эксперты отмечают: во время блэкаутов стоит не просто выключить приборы кнопкой, а физически выдернуть их из розеток. Самыми уязвимыми к скачкам напряжения являются:

Телевизоры, саундбары и домашние кинотеатры. В этих системах много чувствительной электроники, и один резкий импульс может уничтожить плату.

В этих системах много чувствительной электроники, и один резкий импульс может уничтожить плату. Кондиционеры и системы отопления. Специалисты советуют выключать их через щиток, чтобы избежать повреждения компрессоров и автоматики.

Специалисты советуют выключать их через щиток, чтобы избежать повреждения компрессоров и автоматики. Кухонная мелкая техника. Микроволновки, кофеварки, тостеры и другие приборы с моторами особенно рискуют "сгореть" при повторном запуске.

Микроволновки, кофеварки, тостеры и другие приборы с моторами особенно рискуют "сгореть" при повторном запуске. Стиральные и сушильные машины. Если цикл прервался, резкое возвращение тока может вызвать сбой или короткое замыкание.

Если цикл прервался, резкое возвращение тока может вызвать сбой или короткое замыкание. Роутеры и модемы. Сетевое оборудование очень чувствительно к перепадам, а его замена - недешевая.

Сетевое оборудование очень чувствительно к перепадам, а его замена - недешевая. Охранные системы без резервного питания. Скачок напряжения способен повредить датчики или полностью выключить систему.

Скачок напряжения способен повредить датчики или полностью выключить систему. Компьютеры, принтеры и игровые консоли. Один импульс может уничтожить данные или вывести из строя блок питания и материнскую плату.

Как правильно включать технику после возвращения электричества

По данным Samoa Global News, после появления тока приборы следует подключать постепенно. Сначала - освещение и маломощные устройства. Мощные агрегаты, например стиральные машины, пылесосы или обогреватели, лучше не запускать в первые часы, пока напряжение не стабилизируется.

Даже если техника не выходит из строя сразу, регулярные перепады значительно сокращают ее ресурс.

Как защитить дом от скачков напряжения

Специалисты советуют установить реле напряжения или устройства защитного отключения. Они монтируются в электросеть и автоматически отключают питание, если напряжение становится опасным.

Такие системы помогают избежать дорогостоящих ремонтов и сохранить технику в условиях нестабильного электроснабжения.

