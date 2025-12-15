Укр
В зоне риска два областных центра: раскрыты главные цели для наступления РФ

Мария Николишин
15 декабря 2025, 11:52
Эксперт рассказал о дальнейшем ведении боевых действий в Запорожской и Днепропетровской областях.
Возможность наступления РФ на Днепр и Запорожье / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • Днепр или Запорожье - "лакомые куски" для россиян
  • Цель по захвату областных центров перед Россией стоит всегда
  • Сил для таких наступлений у оккупантов пока нет

У страны-агрессора России всегда была цель захватить областные центры, в частности Запорожье и Днепр. Но у российской армии нет сил для такого наступления. Об этом в чате на Главред рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, такие планы у России были изначально.

видео дня

"В свое время был захвачен Херсон, который впоследствии отбили Силы обороны Украины. Путин, объясняя действия российских войск на Сумском направлении своему народу, говорил, что их целью является создание "санитарных зон", а не захват Сум, но, поскольку войска продвигаются, то почему бы и нет", - говорит эксперт.

По его мнению, цель по захвату областных центров перед Россией стоит всегда.

Романенко отметил, что Днепр или Запорожье были бы для оккупантов "лакомым кусочком". Однако сил для захвата этих областных центров пока у России нет.

"Мы видим, как непросто все складывается на Донбассе, поэтому посмотрим, какой будет динамика дальше, чтобы можно было прогнозировать дальнейшее ведение боевых действий в Запорожской и Днепропетровской областях", - подытожил он.

Смотрите видео, в котором генерал Романенко рассказал, какими будут новые цели России после Покровска, ждать ли массированных обстрелов на Рождество и Новый год, а также что будет с войной в 2026 году:

Наступление РФ на другие города Украины

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в РФ начали запугивать украинцев якобы подготовкой к наступлению на Чернигов.

По его словам, россияне намеренно распространяют такие нарративы, используя их как часть когнитивной операции против Украины.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию на Черниговщине, провокации врага в приграничье прекращаются силой. Подобные когнитивные операции враг уже проводил ранее в отношении Сум и Харькова", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков заявил, что ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.

В 7 корпусе ДШВ говорили, что военные российской оккупационной армии 10 декабря пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны Украины держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации. Противник пытается усилить давление на оборонительные позиции Украины, перебрасывая в район Покровска дополнительные резервы.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

война в Украине Игорь Романенко война России и Украины Фронт
21:54

