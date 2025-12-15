Укр
  3. Жизнь

Как сделать открытку своими руками на Новый год: детальный видеоурок

Анна Ярославская
15 декабря 2025, 10:57
Чтобы нарисовать открытку, не нужно быть профессиональным художником.
Открытка, созданная своими руками, становится более персонализированной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие материалы понадобятся для создания поздравительной открытки
  • Каков процесс создания тиснёной поздравительной открытки

Любой подарок становится более значимым, если его сопровождает открытка с теплыми пожеланиями. Если сделать ее своим руками, то она станет еще еще более значимой для получателя. Для этого понадобится обычная белая бумага. линейка, цветные маркеры, карандаши или краски и немного воображения.

На Youtube-канале Archer and Olive показали весь процесс создания рождественских открыток. Начать стоит с написания вашего праздничного послания. Если вы не знаете, как написать душевное поздравление на Рождество и Новый год, читайте материал: Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег.

Как сделать открытку из бумаги

"Вы можете сделать праздничные открытки сами, используя лист плотной белой бумаги, разрезав его пополам, а затем сложив его пополам. В результате у вас готова открытка", - рассказали на канале.

Важный нюанс: чтобы тест был написан ровно, используйте линейку для разметки. Первая строка послания должна находится на расстоянии 6 см от верхнего края, а вторая — на расстоянии 8 см от верхнего края.

Идея открытки №1. Дизайн с рождественскими огнями.

Эта открытка украшена нарисованными от руки рождественскими огнями с возможностью добавления блесток для 3D-эффекта.

1. Напишите на открытке "Счастливых праздников".

2. Нарисуйте два завитка (один сверху, один снизу) карандашом, затем обведите их толстым черным лайнером.

3. Нарисуйте каплевидные формы, чередуя верхнюю и нижнюю части завитков, чтобы создать подсветку.

4. После высыхания сотрите карандашные линии и раскрасьте подсветку цветными ручками (например, красными, зелеными, синими).

5. Дополнительные элементы:

  • Нанесите цветной клей с блестками на подсветку для сияния и 3D-эффекта.
  • Добавьте крошечные точки металлической ручкой, чтобы создать эффект снежинок.
Открытка
Открытка "Счастливых праздников!" / скриншот

Идея открытки №2. Простая открытка со штампами идеально подходит для тех, у кого мало времени, или для людей, которые не умеют рисовать.

1. Сначала напишите ваше праздничное сообщение.

2. Прикрепите выбранный штамп к акриловому блоку, нанесите черные чернила и плотно прижмите его к открытке. Прозрачный блок помогает с точным размещением.

3. Дайте чернилам полностью высохнуть. Затем раскрасьте оттиск, используя маркеры, чтобы добиться матовой поверхности без полос.

4. Этот дизайн фокусируется на оттиске, цвете и надписи без дополнительных блесток или украшений и выглядит очень стильно.

Открытка, сделанная со штампами
Открытка, сделанная со штампами / скриншот

Идея открытки №3. Открытка с тиснением. Это более уникальный и персонализированный вариант.

"Мы будем создавать открытки с тиснением. Это немного более трудоемкий процесс, требующий немного больше материалов, но я обожаю то, насколько они уникальны и персонализируемы. Но, как всегда, начните с написания вашего праздничного послания на открытке, потому что мы снова будем использовать штампы. Однако на этот раз мы будем использовать чернила и порошок для тиснения", - рассказали на канале.

Эта техника изготовления открытки предполагает тиснение для создания рельефного, текстурированного рисунка.

1. Начните с написания вашего праздничного сообщения.

2. Подложите лист бумаги под открытку, чтобы собрать излишки порошка.

3. Нанесите толстый слой чернил для тиснения на штамп и плотно прижмите его к открытке.

4. Быстро посыпьте порошок для тиснения поверх влажных чернил, убедившись, что рисунок полностью покрыт. Стряхните излишки порошка на бумагу и верните ее в контейнер.

5. Используйте инструмент для тиснения, чтобы нагреть порошок. Он расплавится, затвердеет и создаст видимый 3D-эффект (особенно заметный при использовании серебряного порошка).

6. Дополнительные элементы:

  • Добавьте цвет к отдельным элементам рельефного рисунка (например, к шапкам и шарфам снеговиков) с помощью цветных ручек.
  • Нанесите цветной клей с блестками для дополнительного сияния.
  • Прежде чем клей с блестками высохнет, посыпьте небольшим количеством порошковых блесток для дополнительного блеска.
  • Добавьте мелкие детали (например, пуговицы в виде снеговиков) черным лайнером.
Открытка с тиснением
Открытка с тиснением / скриншот

"Создание этих праздничных открыток заставило меня понять, что это такой замечательный способ показать, как сильно ты заботишься о человеке, и их действительно можно персонализировать по своему вкусу", - добавила автор идеи.

Праздничные открытки своими руками
Праздничные открытки своими руками / скриншот

Смотрите видео - Как сделать открытку своими руками:

Ранее Главред писал, что если вы устраиваете у себя дома вечеринку на Новый 2026 год или Рождество, стоит подумать не только о праздничном столе, но и о том, чем занять гостей. Помимо просмотра новогодних фильмов и распаковки подарков можно устроить еще и разные конкурсы и игры. Детальнее читайте в материале: Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026.

О ресурсе: Archer and Olive

Archer & Olive — это популярный YouTube-канал и бренд, хорошо известный в мире бумажных планеров, каллиграфии и креативного планирования.

Одноименный Youtube-канал был создан в США в 2016 году. На канал подписаны 27,1 тыс. человек. Язык контента: английский.

Основательница бренда и канала — Bonny (Бонни).

Бренд возник как небольшой творческий проект и со временем вырос в международно известную компанию.

На канале публикуются:

  • идеи оформления буиажных планеров;
  • пошаговые туториалы по каллиграфии;
  • советы по выбору материалов (маркеры, ручки, бумага);
  • эстетические видео готовых дневников;
  • видео о продуктивности и творческом самовыражении.

Сам бренд Archer & Olive известен премиальными блокнотами с плотной бумагой (160–192 gsm), подходящей для маркеров и акварели. Также вренд выпускает скетчбуки, ручки, маркеры, стикеры, аксессуары для планирования.

