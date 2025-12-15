Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

Ранее Украина настаивала на членстве в Альянсе как на основной гарантии безопасности.

https://glavred.info/ukraine/kiev-gotov-na-bolshuyu-ustupku-v-reuters-uznali-chto-zelenskiy-predlozhil-v-berline-10724150.html Ссылка скопирована

Зеленский в Берлине предлагает отказ от НАТО ради гарантий безопасности - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

Киев предложил отказаться от стремления к вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности

Предложение частично совпадает с требованиями Москвы

Переговоры в Берлине продолжатся 15 декабря

Во время пятичасовых переговоров с представителями США в Берлине президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение отказаться от стремления Киева присоединиться к НАТО в обмен на западные гарантии безопасности на случай повторного нападения России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание отмечает, что отказ от курса на вступление в НАТО означает существенное изменение в позиции Киева. Ранее Украина настаивала на членстве в Альянсе как на основной гарантии безопасности от новых нападений России и закрепила эту цель в своей Конституции. В то же время такой подход частично совпадает с одним из требований Москвы, хотя, по данным агентства, Украина не рассматривает возможность территориальных уступок.

видео дня

Зеленский, отвечая на вопрос в чате WhatsApp, сообщил, что с самого начала Украина считала членство в НАТО самой надежной гарантией безопасности. Однако, по его словам, некоторые партнеры в США и Европе не поддерживают этот курс, поэтому сейчас рассматривается альтернатива как двусторонние и многосторонние гарантии безопасности. Это, в частности, касается обязательств со стороны США, подобных статье 5 Североатлантического договора, а также гарантий от европейских стран, Канады и Японии. Глава государства подчеркнул, что этот подход является компромиссом Украины и что гарантии должны быть юридически обязывающими.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Позиция России

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно требовал, чтобы Украина официально отказалась от вступления в НАТО. Кремль настаивает на выводе украинских войск из части Донбасса, которую контролирует Киев. Также Москва хочет, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус и не позволяла размещение иностранных солдат на своей территории.

Ранее российские источники сообщали, что Кремль пытается получить письменные гарантии от ведущих западных стран относительно нерасширения Альянса на восток, с особым акцентом на формальное исключение возможности вступления Украины и других постсоветских государств.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Переговоры в Берлине

Переговоры в Берлине принимал канцлер Германии Фридрих Мерц, который сделал короткое вступительное слово и оставил делегации для дальнейших обсуждений. В переговорах приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В понедельник, 15 декабря, в Германию приедут другие европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб.

Пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Литвин рассказал, что Зеленский намерен прокомментировать результаты переговоров после их завершения в понедельник. Он отметил, что чиновники занимаются разработкой документов, которые сейчас находятся на стадии обсуждения.

Как писал Главред, переговоры в Берлине между украинской и американской делегациями продолжатся 15 декабря.

Предварительно, США признали перспективы успеха в берлинских переговорах. В частности, специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров американской и украинской делегаций в воскресенье был достигнут значительный прогресс.

"Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономических программ и других вопросов. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча", - написал Стив Уиткофф.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим, одновременно отметив, что страна, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года.

Эксперт назвал условие завершения войны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред