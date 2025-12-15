Укр
  Звёзды

Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке

Анна Подгорная
15 декабря 2025, 01:30
Круза интересуют женщины, которые пользуются влиянием в Голливуде.
Том Круз
Том Круз

Вкратце:

  • Недавно Том Круз расстался с Аной Де Армас
  • Сейчас артист находится в активном поиске новой возлюбленной

Американский актер Том Круз и сегодня остается одним из главных плейбоев Голливуда: за его плечами три неудачных брака (с Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс) и романы с Шер, Пенелопой Крус, Софией Вергарой, Хэйли Этвелл и др. Его последним увлечением была кубино-испанская актриса Анна Де Армас, роман с которой продлился чуть больше полугода (с февраля по октябрь 2025 - прим. редактора).

Оплакивать расставание с Де Армас 63-летний Круз не намерен слишком долго. По данным Radar Online, актер уже подыскивает для себя новую партнершу - в его круге интересов звездные холостячки. Инсайдеры сообщают, что в донжуанском списке Тома - Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Деми Мур и Анджелина Джоли.

Повышенным вниманием актера якобы пользуется именно Шарлиз Терон - в 2023 году актриса озвучивала желание увидеть актера в качестве коллеги по фильмам "Форсаж". Популярная франшиза и ее не менее популярная звезда, по словам инсайдеров, сегодня особенно привлекают Тома Круза.

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон - новый интерес Тома Круза / ua.depositphotos.com

Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.

Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".

О персоне: Том Круз

Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

