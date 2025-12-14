Укр
В ближайшее время в Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта

Марина Фурман
14 декабря 2025, 11:59
Банкир прогнозирует, что некоторые украинцы могут броситься покупать доллары, что приведет к росту курса валют.
доллар
Сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 21 декабря - прогноз

Вы узнаете:

  • Сколько будут стоить 100 долларов до 21 декабря
  • Что будет с евро в течение следующей недели

На валютном рынке Украины в течение следующей недели будет сохраняться атмосфера напряженности. Спрос на валюту способен вырасти как на межбанковском, так и на наличном рынке. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он предостерег, что часть граждан может массово начать покупать валюту, стремясь обезопасить себя от возможных рисков, что, в свою очередь, может способствовать росту курсов валют.

Сколько будет стоить доллар с 15 по 21 декабря

По прогнозу банкира, с 15 по 21 декабря курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,1-42,6 гривны на межбанке и 42,3-42,8 гривны на наличном рынке.

Следовательно, до 21 декабря за 100 долларов украинцам придется отдать 4 230-4 280 грн, тогда как 1000 долларов будут стоить в пределах 42 300-42 800 грн.

Курс евро на следующую неделю

Курс евро с 15 по 21 декабря будет стоить 48-49,75 гривны на межбанке и 48-49,75 гривны на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнах в Украине будут стоить в пределах 4 800-4 975 грн, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 48 000-49 750 гривен.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Прыгнет ли евро выше 50 гривен - прогноз экономиста

До 21 декабря, по прогнозу доктора экономических наук Алексея Плотникова, на рынке возможны копеечные колебания доллара, чтобы к концу 2025 года стоимость американской валюты вышла на показатель 42,50 гривны.

Подобная ситуация будет и с курсом евро, ведь ЕС на следующей неделе начнет входить в период рождественско-новогодних праздников. Поэтому никаких процессов, которые бы привели к резким колебаниям на рынке не ожидается. В самое низкое время курс евро будет маневрировать в диапазоне 49,20-49,70 гривен.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как писал Главред, на понедельник, 15 декабря, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро подешевели.

Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время гривна может "ослабить" свои позиции по отношению к доллару. Американская валюта может подорожать до 43 гривен.

Между тем эксперт Диляра Мустафаева прогнозирует, что в 2026-2027 годах валютный рынок Украины будет оставаться управляемым, а курс доллара может вырасти до 48 грн/долл. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

