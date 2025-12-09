Будет ли доллар по 43 гривны до конца года: аналитик сказал, к чему готовиться

Сейчас в Украине на валютном рынке сохраняется давление на гривну.

Аналитик рассказал, какой будет курс доллара в ближайшее время / Колаж: Главред, фото: pexels

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен

Сколько будет стоить американская валюта в ближайшее время

В ближайшее время гривна может "ослабить" свои позиции по отношению к доллару. Американская валюта может подорожать до 43 гривен. Таким прогнозом поделился финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своей странице в Facebook.

Он объясняет, что обычно, с 10 декабря, гривна начинает ослабляться к доллару. Это связано с усилением бюджетных выплат, авансовых платежей, повышением гривневой ликвидности, которая переходит в том числе в валюту. Кроме того, на курс доллара влияет существенный рост импорта различных товаров.

Также, по его словам, есть еще много открытых вопросов, которые значительно усиливают спекулятивное давление, а именно достаточность финансирования на 2026 год, которое остается открытым, а также политическая стабильность.

"По доллару следим за отметкой 42,55 грн на межбанке. Если НБУ выпустит котировки выше, то соответственно это сигнал к росту до более 43 грн. Наличный при таком сигнале будет тянуться до 42,75-43 грн за доллар", - отметил Шевчишин.

Аналитик отметил, что Нацбанк удерживает курс евро, поэтому стоит отслеживать движение пары евро/доллар на мировых рынках и обращать внимание на заявления Федеральной резервной системы США 10 декабря.

"Скорее всего, НБУ будет держать евро к гривне на отметке до 49,45 грн и регулировать этот уровень курсом доллара", - прогнозирует Шевчишин.

Сколько будет стоить доллар до конца декабря - прогноз

В ближайшее время не стоит ожидать снижения курса. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников.

"Снижения курса не будет. Я прогнозирую постепенный рост стоимости до уровня 42,50 грн/долл., с чем, возможно, Украина завершит 2025 год. Ведь миссия Международного валютного фонда рекомендовала выйти на 45 грн/долл. до конца 2026-го", - отметил Плотников.

Он прогнозирует, что в течение текущей недели американская валюта не будет дешеветь. Доллар будет стоить в пределах 42,10-42,55 грн/долл., а на наличном рынке американская валюта будет колебаться от 42,15 до 42,80 грн/долл.

Как писал Главред, на вторник, 9 декабря, Национальный банк Украины повысил курс валют. Доллар, евро и польский злотый подорожали.

Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов отмечает, что до конца 2025 года ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться зависимой от внешних факторов. По его прогнозу, доллар будет находиться в диапазоне 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн.

Между тем эксперт Диляра Мустафаева прогнозирует, что в 2026-2027 годах валютный рынок Украины будет оставаться управляемым, а курс доллара может вырасти до 48 грн/долл. В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/долл.

