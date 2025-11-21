Укр
До Нового года курс доллара может измениться кардинально: что прогнозирует банкир

Дарья Пшеничник
21 ноября 2025, 10:57
В этом году вряд ли повторится ситуация декабря 2024 года.
Курс доллара до конца года
До конца года доллар может резко вырасти / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Валютный рынок Украины до конца 2025 года будет оставаться под давлением войны и внешних факторов
  • Эксперт прогнозирует курс доллара в пределах 42-43,5 грн, евро - 49-51,5 грн
  • Мамедов убежден: ситуация будет значительно стабильнее, чем в декабре 2024 года

До конца 2025 года украинский валютный рынок может оставаться под значительным давлением внешних факторов, однако активная политика Национального банка Украины способна сдержать резкие курсовые колебания.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, пишет УНИАН. Финансист напомнил, что в декабре 2024 года регулятор был вынужден потратить рекордные $5,3 млрд на валютные интервенции, чтобы насытить рынок и снизить ажиотажный спрос. Это стало антирекордом, ведь в обычном режиме объемы интервенций вдвое меньше. Причиной такого давления стали массированные обстрелы критической инфраструктуры, которые вызвали падение экономических показателей, а также панические настроения бизнеса и граждан. Спрос на валюту тогда превышал предложение на 30%, и Нацбанк был вынужден вмешаться, чтобы стабилизировать ситуацию.

По словам Мамедова, нынешний год имеет похожие вызовы. Вражеские атаки на энергосистему продолжаются, что автоматически влияет на экономику. Кроме того, традиционный сезон премий, бонусов и дивидендов повышает спрос на валюту. Среди предпринимателей доминирует состояние неопределенности: чтобы избежать рисков, они закладывают дополнительные расходы в цены на товары и услуги, что становится источником инфляционного давления.

Несмотря на это, эксперт убежден, что до конца 2025 года ситуация будет оставаться относительно спокойной. Он прогнозирует, что курс доллара будет колебаться в пределах 42-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн. Такие показатели, по его мнению, соответствуют реальному состоянию экономики страны. Ежегодная инфляция за декабрь не превысит 10%, а совокупно за ноябрь-декабрь составит всего 1-1,5%.

"Несмотря на войну, разрушительные обстрелы инфраструктуры и неопределенность среди бизнеса, валютный рынок остается достаточно защищенным от любых потрясений. В этом году ситуация в конце года будет значительно лучше, чем в прошлом году", - резюмировал Мамедов.

Что будет с курсом валют до конца ноября - прогноз экономиста

Главред писал, что в ноябре курс доллара и евро относительно гривны, по прогнозам экспертов, будет оставаться стабильным. Экономист Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии.

По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на четверг, 20 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый продемонстрировали снижение.

Кроме того, Главред писал, что по прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро.

Ранее сообщалось, что несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.

Об источнике: Сергей Мамедов

Сергей Мамедов - это вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка.

В 2015 году он основал общественную организацию "Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", которая занимается анализом финансовых рынков. С марта по июнь 2015 года он был ее главой.

Наблюдательный совет банка "Глобус" 27 октября 2016 года принял решение назначить с 1 ноября главой правления банка Сергея Мамедова. Нацбанк согласовал это решение 13 декабря.

С февраля 2021 года является заместителем председателя совета директоров Конфедерации строителей Украины, возглавляет комитет Конфедерации строителей Украины по вопросам финансовой, банковской и инвестиционной деятельности.

В декабре 2021 года назначен на должность вице-президента Ассоциации украинских банков. Входит в совет Ассоциации "УкрСВИФТ", пишет finclub.net.

