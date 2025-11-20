Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

НБУ установил новый курс валют на конец недели.

Курс валют на 21 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

На пятницу, 21 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый продемонстрировали снижение. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Американский доллар на 21 ноября подорожал на 6 копеек. Его официальный курс составит 42,15 грн/доллар.

В то же время курс евро снизился. В четверг он составит 48,52 грн/евро, что на 22 копейки меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Котировки на межбанке к 16:00 показывают незначительный рост курса. Доллар торгуется на уровне 42,16/42,19 грн, а евро - 48,54/49,56 грн.

Курс злотого на 21 ноября

Курс польского злотого также пошел вниз. НБУ установил его на уровне 11,46 грн/злотый, что означает удешевление на более чем 6 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в 2026-2027 годах - прогноз эксперта

Руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что валютный рынок Украины в ближайшие два года будет оставаться под контролем. Доллар в базовом сценарии может вырасти до 48 гривен.

По ее словам, несмотря на военные риски, макроэкономические показатели свидетельствуют о постепенной стабилизации. В проекте госбюджета на 2026 год правительство заложило среднегодовой курс 45,7 грн/долл.

"Если базовые предположения оправдаются, в 2026-2027 годах курс доллара не выйдет за пределы 48 гривен. Рынок будет оставаться управляемым. Но все будет зависеть от хода войны и стабильности внешней поддержки", - предположила Диляра Мустафаева.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, гривня сохранила стабильность относительно доллара и продолжает укрепляться против евро. На 20 ноября НБУ установил курс доллара на уровне 42,09 грн, а евро подешевел до 48,73 грн.

Также, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, покупка доллара сейчас является наиболее выгодной стратегией для сбережений, тогда как евро целесообразнее использовать преимущественно для расчетов за рубежом. В свою очередь глава Совета предпринимателей Андрей Забловский советует обратить внимание не только на традиционные валюты, но и на британский фунт, швейцарский франк и коллекционные монеты НБУ.

Как сообщал Главред, по мнению экономиста Юрия Гринченко, в ближайшие месяцы резких скачков доллара не прогнозируется. Нацбанк удерживает курс в пределах, где его рост происходит медленнее инфляции, что поддерживает спрос и деловую активность.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

