Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: за что придется доплачивать

Почтовый оператор Новая почта пересмотрел тарифы. Стал известен полный список изменений.

С 1 декабря вступают в силу новые тарифы Новой почты / Коллаж: Главред, фото: Новая почта, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие тарифы на доставку изменились

Какие тарифы Новой почты остались без изменений

С 1 декабря 2025 года Новая почта изменит тарифы на ряд услуг. Для отдельных категорий доставки вводятся новые цены и доплаты. Об этом говорится в рассылке Новой почты клиентам.

Компания пояснила, что обновляет тарифы с учетом логистических затрат и большей детализации услуг.

Новая почта - тарифы

Доставка документов между отделениями. Компания разделила тарифы на локальные и по Украине:

локально - 60 грн (было 65 грн, уменьшение на 5 грн);

по Украине - 70 грн (было 65 грн, повышение на 5 грн).

Также введена доплата +10 грн за получение в почтомате.

Доставка посылок между отделениями. Тарифы поделены на локальные и по Украине.

По городу (локально):

до 2 кг - 60 грн (без изменений);

до 10 кг - 100 грн (было 90 грн);

до 30 кг - 160 грн (было 140 грн).

По Украине:

до 2 кг - 80 грн (без изменений);

до 10 кг - 120 грн (было 110 грн);

до 30 кг - 180 грн (было 160 грн).

Предусмотрена доплата +10 грн за получение в почтомате.

Обновлено условие: за габарит свыше 120 см или при отсутствии коробки - +100 грн.

Паллеты

Стоимость перевозки между отделениями вырастет на 50–250 грн.

Грузы свыше 30 кг

Изменение тарифа: +1 грн за каждый килограмм веса, а также +150 грн, если отправка имеет габарит более 120 см.

Шины и диски

Перевозка между отделениями подорожает на 15–50 грн.

Доставка маленьких посылок

Стоимость доставки маленьких посылок до 2 кг остается без изменений.

Комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация, возврат, конверты для документов и пакеты входят в стоимость доставки по-прежнему.

