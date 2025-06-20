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Штрафы за посылки по почте: кому из украинцев придется заплатить 40 000 гривен

Мария Николишин
20 июня 2025, 11:34
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Украинцы могут получить штраф минимум 40 000 грн за нелегальную деятельность.
Штрафы за посылки по почте: кому из украинцев придется заплатить 40 000 гривен
Штрафы за посылки Новой почтой и Укрпочтой / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Почтовые операторы изменили правила работы с наложенным платежом
  • Налоговики могут отслеживать регулярность транзакций через почту
  • За подозрение в уклонении от уплаты налогов украинцам грозят штрафы

Два крупнейших почтовых оператора Украины изменили правила работы с наложенным платежом. Новые ограничения повлияют на физических лиц, которые регулярно продают товары онлайн, отправляя посылки Новой почтой или Укрпочтой. Об этом рассказала практикующий бухгалтер и финансовый консультант малого и среднего бизнеса Юлия Корнийчук в интервью Главкому.

Отмечается, что чаще всего продавцы товаров отправляют посылки Новой почтой, используя услугу наложенного платежа на NovaPay. Эта платежная система фиксирует все переводы, а контролирующий орган, то есть ГНС, видит такие операции в режиме реального времени. Налоговики могут отслеживать регулярность транзакций и приходить к физлицу с требованием предоставить объяснения.

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"Таковыми могут считаться четыре и более переводов в течение месяца. Кроме того, годовой доход физлица более 300 тыс. грн и активная реклама также могут стать основанием, чтобы налоговая даже инициировала контрольную проверку закупок", - отметила эксперт.

По ее словам, согласно статье 20.1.1 Налогового кодекса, контролирующему органу разрешается приглашать налогоплательщиков для разъяснения ситуации, требовать документы и справки, проводить сверки с контрагентами и тому подобное.

Стоит заметить, что отправлять посылки таким способом не запрещено. Но если налоговая обнаружит регулярные финансовые поступления, то заподозрит гражданина в продаже товаров без официальной регистрации предпринимательской деятельности. Это, в свою очередь, влечет за собой подозрение в уклонении от уплаты налогов. Украинцам грозят:

  • штраф минимум 40 000 грн за нелегальную деятельность;
  • дополнительное взыскание в размере 25% от полученного дохода за умышленное сокрытие доходов;
  • штраф в размере 5 минимальных зарплат (40 000 грн в 2025 году) за игнорирование официального запроса налоговиков.

Почта - последние новости Украины

Как сообщал Главред, с 9 июня клиенты, которые приходят в Укрпочту только за посылками, могут получать их без очереди. Это решение стало ответом компании на отзывы клиентов относительно очередей, вызванных оплатой коммунальных услуг.

Также для клиентов Укрпочты заработал сервис быстрого возврата посылок, которые не получили адресаты. Отправить посылку обратно можно будет сразу во время оформления.

В то же время, почтовый оператор Новая почта обновил тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному.

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Что такое Укрпочта?

Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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