"Укрпочта" вводит новые правила получения отправлений – что изменится

Решение стало ответом компании на отзывы клиентов относительно очередей.

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"Укрпочта" вводит новые правила получения отправлений / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/ukrposhta

Вы узнаете:

Кто сможет обслуживаться вне очереди

Почему "Укрпочта" вводит новые правила

С 9 июня клиенты, которые приходят в "Укрпочту" только за посылками, смогут получать их без очереди. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты"

"Отныне, если клиент приходит в отделение "Укрпочты" только для получения посылок и их количество не превышает пяти единиц, он может обратиться к оператору и имеет право на обслуживание вне очереди", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что это решение стало ответом компании на отзывы клиентов относительно очередей, вызванных оплатой коммунальных услуг.

Кроме того, в компании отметили, что уровень вовремя доставленных отправлений "Укрпочтой" сейчас достиг рекордных 98%, а остальные 2 % - это задержки из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.

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Что такое "Укрпочта"? Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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