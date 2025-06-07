"Укрпочта" вводит новые правила получения отправлений – что изменится

Вы узнаете:
- Кто сможет обслуживаться вне очереди
- Почему "Укрпочта" вводит новые правила
С 9 июня клиенты, которые приходят в "Укрпочту" только за посылками, смогут получать их без очереди. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты"
"Отныне, если клиент приходит в отделение "Укрпочты" только для получения посылок и их количество не превышает пяти единиц, он может обратиться к оператору и имеет право на обслуживание вне очереди", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что это решение стало ответом компании на отзывы клиентов относительно очередей, вызванных оплатой коммунальных услуг.
Кроме того, в компании отметили, что уровень вовремя доставленных отправлений "Укрпочтой" сейчас достиг рекордных 98%, а остальные 2 % - это задержки из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.
Новости "Укрпочты" - главное:
Как писал Главред, в Сети начала действовать новая мошенническая схема. От имени "Укрпочты" пользователям приходят сообщения о необходимости обновить адресную информацию.
На заседании Кабинета Министров Украины приняли решение, предшествующее созданию в стране почтового банка.
Как отправить лекарства за границу: советы и таможенные требования.
Другие новости:
- "Без предупреждения": у клиентов ПриватБанка списывают деньги со счетов
- Государство выделит по 50 000 грн детям: кто в списке
- После атаки на Киев топливо подешевеет: как заправиться со скидкой
Что такое "Укрпочта"?
Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред