Как отправить лекарства за границу: советы и таможенные требования

Лекарства за границу: какие препараты можно отправлять, ограничения доставки Укрпочтой, правила для таможенного контроля, в каком случае получатель может не получить отправление.

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Какие лекарства можно отправлять по почте / Коллаж: Главред, фото pixabay.com

О чем вы узнаете:

Можно ли отправлять лекарства по почте за границу из Украины

Какие лекарства можно отправлять по почте

Какие препараты нельзя перевозить через границу

Перевозка лекарственных препаратов через границу - очень ответственная процедура, которая требует соблюдения жестких правил. Такие правила действуют для оформления документов и для условий перевозки медикаментов. Если соблюсти все условия, грамотно проработать логистику, то ваши препараты не потеряют своего качества и будут безопасными в дальнейшем использовании.

Какие лекарства можно отправлять за границу Укрпочтой

Согласно таможенным правилам Украины за границу можно отправить все лекарства, кроме тех, которые содержат: наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры - начальные компоненты, которые в дальнейшем могут использоваться для того, чтобы приготовить наркотические и психотропные вещества.

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На сайте Укрпочты можно детально рассмотреть информацию о том, какие именно лекарства можно отправить за границу с помощью данного оператора.

Препараты, которые можно отправлять одним отправлением, имеют определенные ограничения - не более, чем пять упаковок лекарств каждого наименования. Эта норма относится ко всем формам лекарств: твердым (драже, таблетки, гранулы, таблетки и т.д.), жидким (растворы, настойки, капли), мягким (мази, кремы, гели).

Стоит помнить и о том, что пересылка по почте не может гарантировать (и не предусматривает) соблюдение специальной температуры, поэтому те препараты, которые в них нуждаются, не будут доставлены в надлежащем виде, поэтому стоит подумать и стоит ли их отправлять и так рисковать.

Кроме того, иностранные страны имеют свои собственные таможенные положения, которые накладывают ограничения (или же и полный запрет) на ввоз каких-то препаратов или медикаментов. Перед тем, как отправлять посылку нужно еще раз убедиться в возможности отправки и ознакомиться с требованиями стран-получателей вашего отправления. Все это нужно для того, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть на таможне при пересечении границы. Получатель должен заранее позаботиться о документах, которые могут понадобиться для получения посылки (рецепт, который выписал врач; копия медицинской карты; справка от врача с диагнозом, сроками лечения и необходимым количеством препарата).

Укрпочта не несет ответственности за отправления и вложения, которые возвращены или изъяты таможней.

Можно ли отправлять лекарства за границу "Новой Почтой"

Согласно информации Государственной службы Украины, есть список товаров, которые запрещены и их нельзя перевозить через границу. Среди таких товаров есть и лекарства. Если вы планируете отправить посылку из Украины в Польшу или наоборот, стоит узнать какие препараты нельзя перевозить через границу и учесть ограничения, которые существуют при пересечении границы. Лекарства, вещества или их смеси природного, синтетического, биотехнологического происхождения, применяемые для предотвращения беременности, профилактики, диагностирования и лечения людей или изменения состояния функций организма (даже витамины и биологически активные добавки) "Новая почта" за границу не доставляет.

Отправка медикаментов "Новой Почтой" по Украине допускается, если в ней находятся:

Медицинские изделия, биологически активные добавки;

Косметические средства, что клиенты заказывать в онлайн аптеках;

Препараты, не являющиеся лекарственными средствами и не требующие соблюдения специальных условий транспортировки;

Биологический материал человека в форме мазка;

Медицинские, антисептические, дезинфицирующие и моющие средства, содержание спирта в которых до 70 процентов (емкость тары не более 10 литров).

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