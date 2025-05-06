Когда ждать повышения налогов в Украине: в Верховной Раде дали ответ

Гетманцев отметил сложность важного законопроекта и необходимость его принятия.

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В ВР рассказали о подготовке к важным финансовым изменениям / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Гетманцев сообщил о подготовке законопроекта по внедрению европейской директивы DAC7

Законопроект предусматривает изменения в налогообложении доходов физических лиц, но их внедрение отложено до завершения военного положения

В Украине хотят реформировать систему публичных финансов - председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о подготовке сложного законодательного акта, который в ближайшее время подадут на рассмотрение Верховной Рады. Речь идет о внедрении европейской директивы DAC7, обязывающей цифровые платформы предоставлять информацию о продавцах, которые используют эти сервисы.

"Это сложный законопроект, который мы проработаем и будем пытаться принять, если опять же успеем, потому что видите, как сногсшибательно разворачиваются события", - отметил народный депутат в интервью изданию "Главком". видео дня

Кроме этого, Гетманцев акцентировал внимание на масштабной реформе в сфере государственных финансов, которую планируют реализовать до 2030 года. Согласно Национальной стратегии доходов, Правительство детально разработало план действий.

Преобразования будут проходить в два этапа:

Внедрение цифровых технологий, повышение уровня доверия, а также модернизация налоговых и таможенных органов;

Глубокая трансформация налоговой системы в целом.

"Там в частности четко написано, какие изменения планируются в реформе налогообложения доходов физических лиц. Но все это будет после военного положения", - подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев успокоил, что текущая каденция парламента не планирует повышение налогов, в частности НДС. По его словам, такие шаги могут быть только после выборов, которые проведут в мирное время, и решение по этому поводу уже будет принимать следующий состав Верховной Рады.

Налоги в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по данным Forbes, Украине советуют повысить налоги с 2026 года. Представители МВФ рекомендовали Украине перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.

Также и сам председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтверждал, что уже в следующем - 2026 году прогнозируется неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, что может привести к пересмотру налоговой базы.

Кроме этого, Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

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Что такое Государственная налоговая служба Украины? Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

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