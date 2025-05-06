Одна ошибка стоит целой пенсии: украинцы могут потерять право на выплаты

Порой возникают ситуации, когда выплата пенсий в Украине может быть временно остановлена.

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Как избежать приостановления пенсии/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Пенсионные выплаты в Украине могут быть временно приостановлены при определенных обстоятельствах, особенно для ВПЛ и граждан за рубежом

Для восстановления выплат необходимо подать заявление в ПФУ с указанием банковского счета и пройти физическую идентификацию

Существуют определенные обстоятельства в Украине, при которых пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены. Это особенно актуально для внутренне перемещенных лиц и граждан, которые находятся за пределами страны. Об этом сообщает Главред со ссылкой на управление ПФУ в Запорожской области.

Основными причинами приостановления являются:

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Не прохождение физической идентификации в установленные сроки.

Отсутствие движения средств на пенсионном счете в течение шести месяцев.

Для восстановления пенсионных выплат необходимо:

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины с указанием банковского счета. Пройти физическую идентификацию.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Заявление можно подать лично или онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

Физическая идентификация может быть осуществлена через видеоконференцию или путем предоставления документа, подтверждающего факт живого существования лица, оформленного через украинское дипломатическое представительство.

Если физическая идентификация пройдена в течение года после прекращения выплат, пенсия будет восстановлена с даты ее прекращения.

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Как сообщал Главред, некоторые категории граждан пенсионного возраста могут рассчитывать на надбавки пенсии. Эксперты объяснили, кому повысят пенсию в июне 2025.

В то же время в Минсоцполитики назвали новую максимальную пенсию. Часть выплат, которая превышает 23 610 гривен, теперь ограничивается с помощью специальных коэффициентов.

Кроме этого, идет активная подготовка к внедрению накопительной пенсионной системы. Однако нюансом является то, что пока пенсии начисляют только по возрасту и наличию страхового стажа.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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