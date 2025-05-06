Кому повысят пенсию в июне 2025: сколько добавляют и когда ждать выплат

Доплата назначается автоматически при условии выполнения всех требований.

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В ПФУ рассказали о надбавках к пенсиям в июне / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Некоторые пенсионеры старше 70 лет получат повышение пенсии в виде возрастных надбавок.

Право на надбавку имеют те, которые получают пенсию по возрасту и чья общая ежемесячная выплата не превышает 10 340,35 грн

В июне этого года не предусмотрено общей индексации пенсионных выплат. Однако некоторые категории граждан пенсионного возраста все же могут рассчитывать на повышение пенсии. Речь идет о дополнительных начислениях по возрасту, которые получают лица старше 70 лет. Соответствующую информацию обнародовала Пенсионная служба Украины.

Чтобы иметь право на такую надбавку, необходимо соответствовать нескольким условиям:

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пенсия должна быть назначена по возрасту;

общая сумма ежемесячной выплаты (вместе с надбавками и премиями) не должна превышать 10 340,35 грн.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Стоит обратить внимание, что в месяце, когда человеку исполняется соответствующий возраст, доплата начисляется только с даты рождения, а не с начала месяца.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней", - сообщает ПФУ.

Доплата назначается автоматически, если все условия выполнены - дополнительные заявления или обращения не нужны.

Суммы надбавок в 2025 году остались неизменными, поскольку их не пересматривали с начала года. Они составляют:

300 грн - для лиц в возрасте 70-74 года;

456 грн - для пенсионеров в возрасте 75-79 лет;

570 грн - для граждан, которым более 80 лет.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с начала 2025 года зафиксирован рост на 9,5% - средний размер пенсии в Украине увеличился на 552 гривны. Как результат, сейчас средняя пенсионная выплата составляет 6 341 гривну. Пенсионный фонд Украины предоставил информацию о том, какие средние пенсии получают жители разных регионов страны.

Также объяснялось, кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительные выплаты к своей пенсии. 2025 год для некоторых пожилых людей может принести приятную неожиданность в виде бонусной надбавки.

Кроме этого, эксперты рассказали, кто из пенсионеров получит хорошие надбавки к пенсии. Некоторые категории пенсионеров в Украине могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Больше новостей о пенсиях:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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