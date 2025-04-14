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Пенсии снова изменились: сколько теперь получают украинцы в разных регионах

Руслан Иваненко
14 апреля 2025, 11:13
166
В каких регионах украинцы получают самые большие и самые маленькие пенсии.
Пенсии снова изменились: сколько теперь получают украинцы в разных регионах
Пенсионный фонд Украины объявил новые данные по среднему размеру пенсии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко о главном:

  1. ПФУ обнародовал новые данные по росту пенсий
  2. Пенсии растут даже во время войны, хотя медленно

Средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 552 гривны, или на 9,5%, и теперь составляет 6 341 гривну. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд Украины.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом

  • Самые высокие средние пенсии зафиксированы в Киеве - 8 708,03 грн, Донецкой области - 7 813,93 грн, Луганской - 7 314,01 грн, и Днепропетровской - 7 081,93 грн.
  • Наименьшие выплаты - в Тернопольской области (4 930,93 грн), Закарпатской (5 174,80 грн) и Черновицкой (5 100,02 грн).

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Другие области демонстрируют следующие показатели

  • Винницкая - 5 528,93 грн, Волынская - 5 758,11 грн, Житомирская - 5 963,46 грн,
  • Ивано-Франковская - 5 460,41 грн, Киевская - 6 670,97 грн, Кировоградская - 5 736,29 грн,
  • Львовская - 5 801,97 грн, Николаевская - 6 082,82 грн, Одесская - 6 146,68 грн,
  • Полтавская - 6 246,90 грн, Ровенская - 5 805,69 грн, Сумская - 5 809,02 грн,
  • Харьковская - 6 353,52 грн, Херсонская - 5 441,62 грн, Хмельницкая - 5 480,69 грн,
  • Черкасская - 5 628,41 грн, Черниговская - 5 884,70 грн.
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

В долларовом эквиваленте средняя пенсия выросла на 15 долларов и достигла 153 доллара.

По данным Госстата, в 1997 году средняя пенсия составляла 52 гривны. К апрелю 2025 года она выросла в 122 раза. В долларах - в 5,6 раза.

"Пенсии для работающих пенсионеров проиндексируют уже с апреля. Повышение коснется почти 630 тысяч украинцев", - заявлял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Показательно, что даже после начала полномасштабного вторжения, несмотря на сложную экономическую ситуацию, средний размер пенсии продолжает расти, хоть и медленно.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине категория граждан имеет возможность досрочного выхода на пенсию. Этим правом могут воспользоваться многодетные матери.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Также с 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд автоматически будет пересчитывать пенсии тем, кто после предыдущего перерасчета продолжал работать и приобрел 24 месяца страхового стажа до 1 марта. Перерасчет также сделают тем, у кого прошло два года с момента назначения или предыдущего перерасчета, даже если стаж меньше.

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Что такое Пенсионный фонд Украины?

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначаетпенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает "Википедия".

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