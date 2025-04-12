Пенсии в Украине выросли почти на 10%: сколько будут платить в апреле

В Украине также увеличилось количество пенсионеров.

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Какой будет пенсия в апреле / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

После индексации пенсии повысили на 9,5%

Средний размер пенсии вырос до 6 341,11 гривни

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Об этом известно из данных ПФУ.

Так, средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552,06 гривни или на 9,5% до 6 341,11 гривни.

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По сравнению с размером пенсий год назад (в апреле 2024 года) пенсии выросли на 10,4%.

В то же время, потребительские цены в марте 2025 года были на 14,6% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

Кроме того, по данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составляло 10 343 630 человек. Это на 12 255 человек больше, чем в начале года (10 331 375 человек).

Какие документы надо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине категория граждан имеет возможность досрочного выхода на пенсию. Этим правом могут воспользоваться многодетные матери.

Известно, что после перерасчета пенсия может как вырасти, так и уменьшиться, поскольку учитывается не только дополнительный стаж, но и уровень заработка. Если пенсионер в последние годы получал более низкую зарплату, это может снизить коэффициент дохода и, соответственно, немного уменьшить выплаты.

В то же время, наименьшая пенсия в Украине определяется социальной пенсией, которую могут получить люди без достаточного стажа работы или те, кто не работал.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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