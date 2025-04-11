Доплата к пенсии в размере до 3250 гривен: кому рассчитывать на выплаты

Важно:
- Выплаты положены только для тех, кто соответствует определенным критериям
- На помощь могут рассчитывать пенсионеры из нескольких областей
В 2025 году для отдельных категорий украинских пенсионеров из наиболее уязвимых слоев предусмотрены дополнительные выплаты финансовой помощи, которую осуществляет Министерство социальной политики вместе с ООН.
Дополнительные выплаты положены только для тех, кто соответствует определенным критериям. Несоответствие хотя бы одному из критериев лишает возможности претендовать на помощь, говорится в материале издания На пенсии.
Кто может получить помощь:
- проживающие в зонах боевых действий;
- получающие пенсию от государства меньше 3250 гривен в месяц;
- те, кто не получали денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года;
- люди с инвалидностью (с детства) и дети с инвалидностью.
На помощь могут рассчитывать пенсионеры из следующих областей:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Харьковской.
Уточняется, что размер денежной помощи составит разницу между пенсией, получаемой фактически, и суммой в размере 3 250 гривен.
Например, если пенсия равна 3 100 гривен, то высчитывается разница и сумма помощи будет составлять 150 гривен.
Также отмечается, что деньги будут начислять на банковский счет, но их можно получить и на Укрпочте. Программа помощи действует до середины 2025 года.
"Для получения выплаты получателям никаких действий совершать не нужно. Она проводится без подачи заявления, согласно информации, имеющейся в государственных реестрах", - уточнили в Министерстве социальной политики.
Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Yекоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.
Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.
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