Не только учителям: кому еще с 1 января будут начислять доплату к зарплате

Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

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С 1 января 2025 года учителя будут получать ежемесячную доплату

Она распространяется на всех педагогов государственных и муниципальных средних школ

Программа реализуется в два этапа: 1 300 грн с января 2025 года и 2 600 грн с сентября 2025 года

С 1 января 2025 года педагогам средних школ в Украине будут предоставлять ежемесячную доплату к зарплате. Размер учительской доплаты - 1 300 гривен. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №1286.

Все учителя государственных и муниципальных средних школ будут получать доплаты. Согласно постановлению, на выплату могут рассчитывать:

видео дня

учителя основных предметов,

психологи, которые работают с учениками и помогают улучшить их психоэмоциональное состояние,

руководители кружков, организующие внешкольную деятельность,

воспитатели групп продленного дня.

Доплаты будут начисляться автоматически для всех педагогов, независимо от их стажа, квалификации или места работы. Поэтому подавать заявления или дополнительные документы не нужно.

Программа реализуется в два этапа:

С 1 января 2025 года размер доплаты составит 1 300 грн в месяц. С 1 сентября 2025 года эта сумма возрастет до 2 600 грн.

Это решение направлено на улучшение финансовой поддержки учителей по всей Украине.

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Напомним, в начале ноября стало известно, что с 1 января 2025 года учителя в Украине начнут получать ежемесячные доплаты к зарплате. Это часть правительственной поддержки педагогов, которые, несмотря на войну, продолжают учить детей. Президент Владимир Зеленский отметил, что средства на доплаты есть, и правительство готовит и другие программы поддержки.

Также известно, что эта инициатива не будет касаться педагогов дошкольного, внешкольного образования, а также преподавателей профессионально-технических заведений и колледжей. Министр образования Оксен Лисовой пояснил, что доплаты для этих категорий работников разрабатываются, но финансирование будет зависеть от органов местного самоуправления.

Как сообщал Главред, Кабмин предложил повысить выплаты семьям погибших гражданских, которые защищали Украину, до 15 млн грн. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 22 ноября заявил, что ранее выплата составляла 1,9 млн грн, но справедливо будет ее повысить.

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