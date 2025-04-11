Украинцы узнали цены на газ на лето-2025: сколько придется платить

Кабмин сохраняет льготные цены на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений.

https://glavred.info/economics/ukraincy-uznali-ceny-na-gaz-na-leto-skolko-pridetsya-platit-10655243.html Ссылка скопирована

Украинцы узнали цену на газ на лето-2025 / коллаж Главред, фото УНИАН

Главное:

Поставки газа по режиму ПСО для теплоснабжения будут продлены

КМУ сохранит льготные цены на газ производителям тепла

Кабинет министров продолжил действие постановления относительно поставок природного газа по режиму ПСО для предприятий теплоснабжения будут продлены до 31 октября 2025 года.

"Сегодня правительство приняло решение, направленное на поддержку граждан и громад. Поставка природного газа по режиму ПСО для предприятий теплоснабжения будет продлена до 31 октября этого года", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

видео дня

Он пояснил, что это означает сохранение льготных цен на газ производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений.

"В конце марта правительство также продлило льготные цены на газ для населения. Соответственно, тарифы на тепло, горячую воду и газ будут и в дальнейшем без изменений. Субсидии на неотапливаемый сезон будут переназначены автоматически абсолютному большинству тех, кто их сейчас получает", - пояснил премьер по результатам заседании правительства в пятницу.

Цены на газ летом-2025: что известно

В свою очередь представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук уточнил, что продление действия постановления о ПСО (постановление №812 от 19 июля 2022 года), которое должно было закончиться 30 апреля 2025 года, осуществляется для создания условий по обеспечению гарантированного и бесперебойного снабжения природного газа производителям тепловой энергии для предоставления ими коммунальных услуг потребителям в межотопительный период 2025 года.

Тарифы на газ для населения

Как сообщалось, цена газа для производства тепла и горячей воды населению составляет 7420 грн/тыс. куб м с НДС, бюджетным организациям и учреждениям государственной и коммунальной собственности - 16390 грн/тыс. куб м с НДС.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) 8 апреля сохранила тариф на тепловую энергию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" для бытовых потребителей столицы на действующем уровне 969,89 грн/Гкал на период действия военного положения и шести месяцев после его завершения.

В конце марта правительство продлило также до 31 октября 2025 года действие постановления №222 от 6 марта 2022 года, которым, в частности, предусматривается сохранение цен на газ для населения на уровне, зафиксированном на 24 февраля 2022 года. Цена поставки газа бытовым потребителям от НАК "Нафтогаз", который обеспечивает почти все население, составляет 7,96 тыс. грн/тыс. куб м с НДС.

Ранее сообщалось, что Украина планирует закупать большие объемы американского газа. Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тариф на газ может резко вырасти уже летом. Причина повышения тарифа на газ - необходимость обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026.

Как сообщал Главред, в Украине появится новая дополнительная плата для потребителей природного газа, несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов в период военного положения.

Больше новостей:

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред