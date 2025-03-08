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Придется доплатить 900 грн: с апреля украинцы получат новую платежку за газ

Даяна Швец
8 марта 2025, 13:05
227
Появились графики проведения проверок и расценки на апрель 2025 года.
Придется доплатить 900 грн: с апреля украинцы получат новую платежку за газ
Кого коснется новая плата за обслуживание газовых сетей / Колаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь:

  • Техническое обслуживание газовых труб станет платным
  • "Газораспределительные сети" обнародовали новые тарифы

С 1 апреля 2025 года в Украине появится новая дополнительная плата для потребителей природного газа, несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов в период военного положения. Представители "Газсети" объявили о введении новых расценок за техническое обслуживание зданий, о чем сообщили на официальном сайте ООО "Газораспределительные сети Украины".

Почему пришло три платежки за газ?

Так называемая "третья платежка" будет касаться жителей многоквартирных домов, которые теперь будут оплачивать услугу по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей.

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Это решение было принято Министерством энергетики еще в 2023 году (приказ №292) и предусматривает регулярный мониторинг состояния газопроводов в зданиях, включая проверку плотности и герметичности.

Стоимость услуги будет зависеть от таких факторов, как:

  • длина газовых труб в доме
  • количество соединений
  • запорная арматура

Сколько нужно платить за техническое обслуживание газа?

Сумма будет разделена между всеми жителями здания, а периодичность выставления счетов будет определяться возрастом сетей:

  • если газовые сети в доме старше 25 лет - плата будет выставляться раз в три года;
  • если сети моложе 25 лет - раз в пять лет.

Компания "Газораспределительные сети Украины" уже опубликовала графики проведения проверок и расценки на апрель 2025 года.

При этом тариф на газ для населения останется неизменным - 7,96 грн за 1 куб. м, и большинство бытовых потребителей (98%), обслуживаемых ГК "Нафтогаз Украины", будут платить именно по этой ставке.

Платеж за коммунальные услуги - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Верховной Раде ответили, вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа. Председатель комитета ВР Андрей Герус отметил, что некоторые тарифы менялись в 2023 году, другие остаются неизменными с 2021-го.

Кроме этого, и в "Нафтогазе" также дали четкий ответ, изменится ли тариф на газ для украинцев. В заявлении говорится, что мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать.

Кроме этого, объяснялось, что делать, если за газ насчитали больше. Иногда в платежках за газ может появляться долг, даже если вы оплатили все счета вовремя. Причина этого - ошибка во введении уникального лицевого счета.

Больше экономических новостей:

Что такое "Нафтогаз Украины"?)

"Нафтогаз Украины" - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также природного газа, сообщает "Википедия".

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