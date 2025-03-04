5000 гривен на оплату коммуналки: какие украинцы могут получить выплаты

Некоторые украинцы имеют возможность получить финансовую поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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Какие семьи могут подать заявку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие военные семьи могут получить выплату

Как оформить 5000 гривен на ЖКУ

Украинцы могут подать заявку на выплату 5000 гривен для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о семьях военнослужащих, проживающих в населенных пунктах Ивано-Франковской общины. Об этом сообщила пресс-служба Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) Ивано-Франковска.

Эта инициатива направлена на поддержку семей военных, участвующих в боевых действиях, но не имеющих статуса участника боевых действий и не пользующихся другими льготами на оплату коммунальных услуг. Выплата осуществляется только один раз в год, а для ее получения нужно соответствовать нескольким критериям.

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Условия получения выплаты:

военнослужащий должен иметь постоянную регистрацию или статус ВПЛ в Ивано-Франковской общине;

военнослужащий не имеет статуса УБД, а также не пользуется льготами на коммуналку.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в громаде и подать соответствующее заявление.

Эта финансовая поддержка позволяет частично уменьшить финансовую нагрузку, связанную с оплатой коммунальных услуг. Она является важной частью социальной помощи военным и их семьям.

Тарифы на коммуналку в Украине - что известно

Главред писал о том, в одном из украинских городов планируют повысить стоимость воды примерно на 8%. Основная причина - рост цен на электричество и другие необходимые ресурсы.

В то же время, Министерство энергетики объявило о снижении тарифа на электроэнергию. Решение уже утверждено Кабинетом Министров Украины.

Кроме этого, украинцам придется платить больше уже в марте. Жители многоквартирных домов получат аж три платежки за газ.

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