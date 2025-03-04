5000 гривен на оплату коммуналки: какие украинцы могут получить выплаты

Главное:
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Украинцы могут подать заявку на выплату 5000 гривен для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о семьях военнослужащих, проживающих в населенных пунктах Ивано-Франковской общины. Об этом сообщила пресс-служба Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) Ивано-Франковска.
Эта инициатива направлена на поддержку семей военных, участвующих в боевых действиях, но не имеющих статуса участника боевых действий и не пользующихся другими льготами на оплату коммунальных услуг. Выплата осуществляется только один раз в год, а для ее получения нужно соответствовать нескольким критериям.
Условия получения выплаты:
- военнослужащий должен иметь постоянную регистрацию или статус ВПЛ в Ивано-Франковской общине;
- военнослужащий не имеет статуса УБД, а также не пользуется льготами на коммуналку.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться в любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в громаде и подать соответствующее заявление.
Эта финансовая поддержка позволяет частично уменьшить финансовую нагрузку, связанную с оплатой коммунальных услуг. Она является важной частью социальной помощи военным и их семьям.
Тарифы на коммуналку в Украине - что известно
Главред писал о том, в одном из украинских городов планируют повысить стоимость воды примерно на 8%. Основная причина - рост цен на электричество и другие необходимые ресурсы.
В то же время, Министерство энергетики объявило о снижении тарифа на электроэнергию. Решение уже утверждено Кабинетом Министров Украины.
Кроме этого, украинцам придется платить больше уже в марте. Жители многоквартирных домов получат аж три платежки за газ.
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Что такое социальная помощь?
Социальная помощь - помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, находящимся в трудном материальном положении, сообщает "Википедия".
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