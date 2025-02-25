От 25 до 40 тысяч гривен: каким женщинам Украины выплатят "круглые" суммы

Также гарантировано бесплатное и качественное медицинское сопровождение.

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Некоторые женщины Украины могут получить финансовую помощь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Кто может и каким образом получить до 40 тысяч гривен

Некоторые украинские женщины могут получить денежную помощь в размере от 25 000 до 40 000 грн. Такую финансовую поддержку оказывают в рамках социальной программы "Забота", о чем сообщило КНП "Хорольская городская больница".

Эта инициатива стала возможной благодаря соглашению между больницей и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). По пакету "Медицинская помощь при родах" женщинам гарантируют бесплатное и качественное медицинское сопровождение при рождении ребенка.

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Суммы выплат зависят от места регистрации матери:

40 000 грн получают женщины, зарегистрированные в Хорольской громаде;

25 000 грн - роженицы из других регионов.

"Мы ждем вас в нашем родильном отделении, где вам будет оказана профессиональная акушерско-гинекологическая помощь в комфортных условиях. Наши специалисты работают, чтобы обеспечить вам безопасность, поддержку и теплую атмосферу в один из важнейших моментов вашей жизни", - говорится в сообщении.

Несмотря на войну, государство продолжает поддерживать родителей. В 2025 году выплата при рождении ребенка, как и раньше, составляет более 41 000 грн. Средства выдают частями:

10 320 грн - единовременно;

по 860 грн - ежемесячно в течение трех лет.

Финансовая поддержка украинцев - последние новости

Главред ранее уже сообщал, что некоторые украинцы имеют шанс получить финансовую помощь в феврале. Отмечалось, что размер выплат может составлять до десяти прожиточных минимумов в зависимости от ситуации.

Кроме этого, некоторым гражданам Украины выделят финансовую помощь на несколько месяцев. Максимально могут получить помощь до 5 человек в домохозяйстве, что составляет до 54 000 грн.

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Что такое социальная помощь? Социальная помощь - помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, находящимся в трудном материальном положении, сообщает "Википедия".

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