От 25 до 40 тысяч гривен: каким женщинам Украины выплатят "круглые" суммы

Главное:
- В каком уголке Украины внедрены выплаты роженицам
- Кто может и каким образом получить до 40 тысяч гривен
Некоторые украинские женщины могут получить денежную помощь в размере от 25 000 до 40 000 грн. Такую финансовую поддержку оказывают в рамках социальной программы "Забота", о чем сообщило КНП "Хорольская городская больница".
Эта инициатива стала возможной благодаря соглашению между больницей и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). По пакету "Медицинская помощь при родах" женщинам гарантируют бесплатное и качественное медицинское сопровождение при рождении ребенка.
Суммы выплат зависят от места регистрации матери:
- 40 000 грн получают женщины, зарегистрированные в Хорольской громаде;
- 25 000 грн - роженицы из других регионов.
"Мы ждем вас в нашем родильном отделении, где вам будет оказана профессиональная акушерско-гинекологическая помощь в комфортных условиях. Наши специалисты работают, чтобы обеспечить вам безопасность, поддержку и теплую атмосферу в один из важнейших моментов вашей жизни", - говорится в сообщении.
Несмотря на войну, государство продолжает поддерживать родителей. В 2025 году выплата при рождении ребенка, как и раньше, составляет более 41 000 грн. Средства выдают частями:
- 10 320 грн - единовременно;
- по 860 грн - ежемесячно в течение трех лет.
Финансовая поддержка украинцев - последние новости
Главред ранее уже сообщал, что некоторые украинцы имеют шанс получить финансовую помощь в феврале. Отмечалось, что размер выплат может составлять до десяти прожиточных минимумов в зависимости от ситуации.
Кроме этого, некоторым гражданам Украины выделят финансовую помощь на несколько месяцев. Максимально могут получить помощь до 5 человек в домохозяйстве, что составляет до 54 000 грн.
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Что такое социальная помощь?
Социальная помощь - помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, находящимся в трудном материальном положении, сообщает "Википедия".
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