Цены 'взлетят' до 5%: в марте несколько овощей 'ударят по карману' украинцев

В марте 2025 года цены на овощи борщевого набора вырастут из-за сезонных факторов и затрат на хранение.

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Прогноз цен на овощи в марте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

О чем речь:

Чего ждать от стоимости овощей в марте 2025 года

Почему капуста дорожает и сколько стоит сейчас

Цены на овощи в марте 2025 года останутся относительно стабильными, но некоторые продукты могут подорожать до 5%, рассказала в комментарии Главреду главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало.

Факторы, которые влияют на стоимость овощей, включают сезонные колебания, расходы на транспортировку и хранение, тарифы на электроэнергию и стоимость горючего.

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По информации Минфина Украины, по состоянию на 19 февраля 2025 года цены на овощи борщевого набора снизились по сравнению с концом января:

картофель - 31,85 грн/кг (-4,9%),

морковь - 35,07 грн/кг (-6,3%),

свекла - 23,43 грн/кг (-5,1%),

лук репчатый - 15,65 грн/кг (-1,4%).

Зато белокочанная капуста подорожала на 1,7% и стоит 51,50 грн/кг.

По прогнозам Института аграрной экономики, в марте ожидается незначительный рост цен на овощи - до 5%. Больше всего может подорожать белокочанная капуста (до 52,5 грн/кг, +2%) и морковь (до 36 грн/кг, +2,6%).

"Прежде всего, из-за потери качественных показателей, которые связаны в основном со сложностями хранения, наиболее заметно могут вырасти цены на капусту белокочанную - до 52,5 грн/кг (+2%), а также на морковь - до 36 грн/кг (+2,6%). Цена на картофель может вырасти до 33 грн/кг (+3,6%), что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики. Цена на лук репчатый, при достаточном уровне предложения, будет оставаться практически постоянной - до 16 грн/кг", - уточнила эксперт.

Цены на овощи - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, за прошедшую неделю в Украине изменилась стоимость овощей и фруктов. К примеру, цены на огурцы продолжили расти, а укроп и петрушка подешевели.

Также в Украине упали цены на капусту. Теперь овощ продается в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

А вот цены на тепличные огурцы на украинском рынке продолжают увеличиваться вторую неделю подряд. Сокращение предложения импортной продукции стало основной причиной роста стоимости.

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Кто такая Инна Сало? Инна Сало - главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.

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