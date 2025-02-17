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В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: новые цены

Виталий Кирсанов
17 февраля 2025, 13:21
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Цены на огурцы продолжили расти вторую неделю подряд, а укроп и петрушка подешевели.
цены
В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Актуальные цены на овощи
  • Актуальные цены на фрукты

Истекшая неделя в Украине отметилась изменениями цен лишь по некоторым позициям овощей и зелени. Запасы импортного томата на складах вынудили продавцов снизить цены. Об этом сообщает EastFruit.

Аналитики проекта отметили, что помидоры подешевели с 85-90 до 75-80 гривень за килограмм. Также дешевле, чем неделей ранее, продавался сладкий перец – нижняя ценовая граница упала со 140 до 135 грн/кг.

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В то же время цены на огурцы продолжили расти вторую неделю подряд. Если ранее популярный салатный овощ отдавали по 85-140 грн/кг, то теперь 95-140.

Укроп и петрушка подешевели – верхняя ценовая граница упала с 300 гривень за килограмм до 250, а цена на зеленый лук выросла – нижняя ценовая граница подскочила с 80 до 100 гривень за килограмм.

Что касается фруктов, то цены изменились разнонаправлено. Ухудшение качества яблок в хранилищах, активизировало продажи, но на фоне низкого спроса привело к снижению цен. Так, верхняя ценовая граница снизилась с 35 до 30 грн/кг. В то же время ограниченное предложение винограда, позволило продавцам повысить цены с 165-180 до 180-250 грн/кг.

Кроме того, подорожал мандарин с 55-125 до 60-145 грн/кг. Также выросла стоимость киви. Цены поднялись с 100-105 до 105-270 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в феврале ожидается рост цен на хлеб на 3-5% из-за подорожания сырья, сообщила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина. По ее словам, за декабрь-январь мука подорожала на 3,7% (до 19,93 грн/кг), а подсолнечное масло - на 6% (до 72,73 грн/кг).

Также в феврале в Украине ожидается повышение цен на крупы, заявила ученая Светлана Черемисина. Стоимость различных видов круп может увеличиться на 5-7% из-за проблем с энергоснабжением, подорожания топлива и повышения налогов.

Как сообщал Главред, в Украине резко подорожали тепличные огурцы. Цены выросли на 23% из-за высокого спроса и ограниченного предложения.

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EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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