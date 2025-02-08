Новые ценовые 'рекорды': в Украине будет дорожать популярный продукт

Кратко:
- В Украине могут подняться цены на хлеб
- Он может подорожать на 3-5%
- В то же время, цена муки выросла на 3,7%
В феврале будет наблюдаться подорожание продуктов из более дешевого сегмента, в частности хлеб может подорожать на 3-5%. Об этом сообщила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина, передает 24 Канал.
По её словам, сырьевые составляющие для хлебопекарной отрасли продолжают дорожать.
"В течение декабря и января цена муки выросла на 3,7% и составила 19,93 гривни за килограмм, подсолнечное масло подорожало на 6,0%, до 72,73 гривни за килограмм. Цена сахара осталась относительно стабильной: подорожание составило лишь 0,1%, до 33,16 гривни за килограмм", - подчеркнула ученая.
В то же время, по данным Государственного комитета статистики Украины, с декабря 2024 года по январь 2025 года цены на хлеб выросли:
- пшеничный из муки высшего сорта - на 1,8% до 51,91 гривни за килограмм;
- пшеничный из муки первого сорта - на 3,0% до 42,52 гривни за килограмм;
- ржаной - на 3,0% до 45,12 гривни за килограмм;
- батон - на 3,1% до 27,78 гривни за пятьсот грамм.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в феврале цены в Украине могут измениться под влиянием многочисленных факторов. Ожидается, что наибольшие изменения произойдут в стоимости продуктов питания. В частности, подорожают крупы.
Также в Украине снова поднялись цены на тепличные огурцы. Повышение цен в этом сегменте участники рынка связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого предложения этой продукции.
В то же время, в Украине начал дешеветь картофель. Основная причина - это снижение спроса, из-за чего фермеры вынуждены продавать его дешевле.
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Кто такая Светлана Черемисина?
Светлана Черемисина - доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики, пишет agrotimes.
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