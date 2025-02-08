Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Новые ценовые "рекорды": в Украине будет дорожать популярный продукт

Мария Николишин
8 февраля 2025, 18:45
770
Составляющие для хлебопекарной отрасли продолжают дорожать.
Новые ценовые 'рекорды': в Украине будет дорожать популярный продукт
Цены на хлеб / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • В Украине могут подняться цены на хлеб
  • Он может подорожать на 3-5%
  • В то же время, цена муки выросла на 3,7%

В феврале будет наблюдаться подорожание продуктов из более дешевого сегмента, в частности хлеб может подорожать на 3-5%. Об этом сообщила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина, передает 24 Канал.

По её словам, сырьевые составляющие для хлебопекарной отрасли продолжают дорожать.

видео дня

"В течение декабря и января цена муки выросла на 3,7% и составила 19,93 гривни за килограмм, подсолнечное масло подорожало на 6,0%, до 72,73 гривни за килограмм. Цена сахара осталась относительно стабильной: подорожание составило лишь 0,1%, до 33,16 гривни за килограмм", - подчеркнула ученая.

В то же время, по данным Государственного комитета статистики Украины, с декабря 2024 года по январь 2025 года цены на хлеб выросли:

  • пшеничный из муки высшего сорта - на 1,8% до 51,91 гривни за килограмм;
  • пшеничный из муки первого сорта - на 3,0% до 42,52 гривни за килограмм;
  • ржаной - на 3,0% до 45,12 гривни за килограмм;
  • батон - на 3,1% до 27,78 гривни за пятьсот грамм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в феврале цены в Украине могут измениться под влиянием многочисленных факторов. Ожидается, что наибольшие изменения произойдут в стоимости продуктов питания. В частности, подорожают крупы.

Также в Украине снова поднялись цены на тепличные огурцы. Повышение цен в этом сегменте участники рынка связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого предложения этой продукции.

В то же время, в Украине начал дешеветь картофель. Основная причина - это снижение спроса, из-за чего фермеры вынуждены продавать его дешевле.

Читайте также:

Кто такая Светлана Черемисина?

Светлана Черемисина - доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики, пишет agrotimes.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

хлеб цены на продукты новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину скуют морозы: где влупит -11 градусов

Украину скуют морозы: где влупит -11 градусов

19:43Синоптик
Путин готовится к продолжению войны: Зеленский сделал важное заявление

Путин готовится к продолжению войны: Зеленский сделал важное заявление

19:16Украина
"Россия в огне": Сырский назвал главные приоритеты для ВСУ

"Россия в огне": Сырский назвал главные приоритеты для ВСУ

18:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответ

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответ

Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

Последние новости

19:43

Украину скуют морозы: где влупит -11 градусов

19:16

Путин готовится к продолжению войны: Зеленский сделал важное заявлениеВидео

19:07

Власти прифронтового Покровска хотят закупить цветов на 99 тыс грн - Prozorro

18:45

Новые ценовые "рекорды": в Украине будет дорожать популярный продукт

18:14

Оптическая иллюзия под силу не всем: найдите попугая среди листьев за 5 секунд

Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - ПономаревЗапад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев
18:06

"Россия в огне": Сырский назвал главные приоритеты для ВСУ

17:55

На вас могут наложить порчу: что нельзя брать в руки 9 февраля - приметы

17:28

Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

17:22

Салат Охотник, который покорит всю семью: забытый рецепт из 90-х

Реклама
17:19

"Фуфло": путинистку Дубцову пытаются вычеркнуть из российского шоубизнеса

17:19

Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

16:55

Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2025: финальный прогноз букмекеров

16:52

Как часто нужно стирать бюстгальтер: женщинам рассказали о "золотом" правиле

16:26

Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

16:10

Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

16:02

Как правильно развернуться на дороге: тест ПДД, который решат не все водители

15:48

Подозрение на менингит: 4-месячная дочь скандальной Вербы угодила в больницу

15:43

Сумма наказания до 34 000 гривен: в Украине вводят новые штрафы для водителей

15:35

Где 4 оленя: только люди с "орлиным зрением" смогут их увидеть за 10 секунд

15:25

"Если не НАТО, то ядерное оружие": как Зеленский повышает ставки в переговорах

Реклама
15:07

Навсегда восемнадцать: астрологи назвали ТОП-3 знака, которые никогда не стареют

15:04

Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причинуВидео

14:38

Будет свежим в течение месяцев: как хранить имбирь

14:14

Морозы усилятся: где в Украине ударит -14 градусов

14:11

"Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

13:56

15 миллионов долларов стали металлоломом: ВСУ уничтожили очень редкую систему РФ

13:52

Компромат и шантаж: украинский певец удивил подробностями своего романаВидео

13:39

Как вырастить фисташку из ореха и получить урожайВидео

13:19

Штурм провалился: украинские бойцы разгромили колонну "элитных" войск РФ

12:59

Историческое событие: страны Балтии отсоединились от энергосистемы РФ и Беларуси

12:35

СБУ успешно противодействует россиянам, которые делают смертников из завербованной молодежи, - эксперт

12:31

Там есть "жирные" цели: в ЦПД рассказали о налете БПЛА на важные объекты в РФ

12:25

Обхитрили "паузой": Forbes подтвердило, что ВСУ зашли в новые населенные пункты

11:53

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Петухам - конфликты, Собакам - проблемы

11:43

Резкий скачок цен уже в феврале: в Украине могут подорожать популярные крупы

11:36

Что нужно сажать на рассаду в феврале: список овощей и цветовВидео

11:10

Путин готовит наступательную операцию на весь 2025 год: что известно о целях РФ

11:01

Массированная атака по Украине: РФ запустила 139 дронов, есть повреждения в 4 областяхФото

10:50

Бывшая Тищенко в стильном луке повалялась в снегу на дорогом курорте

10:43

Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

Реклама
10:38

Заставили врага отступать: аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области

10:30

Как правильно держать бокал с шампанским, вином или коньяком: правила этикетаВидео

10:10

"Киев не вернет оккупированные территории": Шольц "наехал" на Трампа из-за его корыстолюбия

09:28

Так РФ не атаковали давно: выбиты окна, разрушены крыши, объявлена ​​эвакуация

09:01

"Путин готовит россиян к экономическим трудностям": в ISW сказали, что он вынужден скрывать

08:10

Почему Орешник не приведет к капитуляции Украины?мнение

07:52

Российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар: деталиФото

07:10

Чем отличаются 2 девочки: только люди с умом детектива угадают за 10 секунд

06:10

Остапа понесло: как бредовые идеи Трампа воспринимают в миремнение

05:57

Гороскоп на завтра 9 февраля: Львам - счастливый день, Стрельцам - отдых

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять