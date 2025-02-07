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Цены выросли на 23% за неделю: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Мария Николишин
7 февраля 2025, 18:32
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На сегодняшний день основное предложение на украинском рынке составляет импортная продукция.
Цены выросли на 23% за неделю: в Украине стремительно дорожает популярный овощ
Цены на огурцы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Стоимость тепличных огурцов снова выросла
  • Огурцы поступают в продажу по 80-120 грн/кг
  • Поводом для подорожания стало ограниченное предложение этой продукции

В Украине снова поднялись цены на тепличные огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что повышение цен в этом сегменте участники рынка связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого предложения этой продукции.

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"На сегодняшний день тепличный огурец поступает в продажу по 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), а это в среднем на 23% дороже, чем неделей ранее", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, еще одним поводом для подорожания тепличных огурцов стало ограниченное предложение этой продукции на рынке.

"На сегодняшний день основное предложение на украинском рынке составляет исключительно импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не ранее середины текущего месяца", - подчеркнули они.

В то же время, несмотря на подорожание тепличных огурцов, на сегодняшний день данная продукция в Украине предлагается к продаже в среднем на 12% дешевле, чем в начале февраля прошлого года.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине начал дешеветь картофель. Основная причина - это снижение спроса, из-за чего фермеры вынуждены продавать его дешевле.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка заявил, что цены на яйца в Украине после новогодних праздников неожиданно пошли вниз. Теперь украинцам стоит ожидать подорожания этого продукта за неделю-две до Пасхи, которая наступит 20 апреля.

Кроме того, в Украине рекордно выросла цена на белокочанную капусту. Стоимость этого продукта на рынках и в магазинах на этой неделе выше на 15% по сравнению с концом прошлой недели.

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