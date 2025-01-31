Когда вырастут тарифы на коммуналку: украинцам назвали сроки

Сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы.

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Тарифы на коммуналку / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В течение 2025 года тарифы на коммунальные услуги не будут меняться

Повышение цен возможно с 2026 года

Тарифы на услуги ЖКХ останутся неизменными в течение 2025 года, но возможно их повышение со следующего года. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы. Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является отдельным риском для прогноза инфляции. Значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения.

"С другой стороны, длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням приведет к более низким показателям инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний", - отмечается в отчете.

По сообщению НБУ, это будет создавать дополнительные риски для инвестиционного потенциала отрасли, усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что достройка энергоблоков на украинских атомных станциях не требует повышения тарифов на электроэнергию для населения.

В Министерстве энергетики Украины добавили, что на сегодня нет ни одного решения или даже проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Кроме того, тариф на газ также остается неизменным - 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно. Никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предвидится.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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