Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

Компания корректирует цены на международные поезда в две страны Европы.

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Не все международные поезда будут стоить дороже / Коллаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, УНИАН

Что сообщили в УЗ:

С 1 февраля меняются цены на несколько международных поездов

Стоимость билетов вырастет из-за уменьшения скидок

Цены на билеты вырастут на 9-37%

С 1 февраля Укрзализныця меняет стоимость билетов на некоторые поезда международного сообщения из-за уменьшения специальных скидок. Об этом сообщили на сайте компании.

Ранее для популяризации международных сообщений Укрзализныця согласовала скидки с железными дорогами других стран. Однако сейчас компания вынуждена постепенно пересмотреть их и с нового месяца стоимость билетов.

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Поэтому в направлении Польши стоимость билетов возрастет:

в вагонах 1 класса Интерсити + и СВ - на 20-27%;

в вагонах купе - на 9-27%.

На самых популярных международных поездах стоимость проезда возрастет:

Киев - Варшава - на 37%;

Киев - Будапешт - на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

При этом в Укрзализныце отметили, что до 31 января пассажиры могут оформить билеты на указанные рейсы в феврале через приложение или официальный сайт компании по текущим ценам.

В то же время стоимость билетов на международные поезда в две другие страны - Австрию и Молдову, пока остается неизменной.

Рост цен в Украине - последние новости

Напомним, эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук предупредила, что гречка в Украине вскоре может стоить 55-60 гривен за килограмм, а цена на хлеб "взлетит" на несколько процентов.

Ранее Главред писал, что по данным аналитиков EastFruit, после короткого периода стабильности выросли отпускные цены на картофель, достигнув 26 гривен за килограмм вместо 23.

Накануне также стало известно, что с 5 февраля по 20 марта 2025 года компания lifecell внедряет постепенные изменения в условиях своих тарифных планов. Так, lifecell в феврале-марте повысит стоимость тарифов в среднем на 34%.

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Что такое Укрзализныця Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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