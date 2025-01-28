Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

Анна Косик
28 января 2025, 15:32
60
Компания корректирует цены на международные поезда в две страны Европы.
Укрзализныця, билет
Не все международные поезда будут стоить дороже / Коллаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, УНИАН

Что сообщили в УЗ:

  • С 1 февраля меняются цены на несколько международных поездов
  • Стоимость билетов вырастет из-за уменьшения скидок
  • Цены на билеты вырастут на 9-37%

С 1 февраля Укрзализныця меняет стоимость билетов на некоторые поезда международного сообщения из-за уменьшения специальных скидок. Об этом сообщили на сайте компании.

Ранее для популяризации международных сообщений Укрзализныця согласовала скидки с железными дорогами других стран. Однако сейчас компания вынуждена постепенно пересмотреть их и с нового месяца стоимость билетов.

видео дня

Поэтому в направлении Польши стоимость билетов возрастет:

  • в вагонах 1 класса Интерсити + и СВ - на 20-27%;
  • в вагонах купе - на 9-27%.

На самых популярных международных поездах стоимость проезда возрастет:

  • Киев - Варшава - на 37%;
  • Киев - Будапешт - на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

При этом в Укрзализныце отметили, что до 31 января пассажиры могут оформить билеты на указанные рейсы в феврале через приложение или официальный сайт компании по текущим ценам.

В то же время стоимость билетов на международные поезда в две другие страны - Австрию и Молдову, пока остается неизменной.

Рост цен в Украине - последние новости

Напомним, эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук предупредила, что гречка в Украине вскоре может стоить 55-60 гривен за килограмм, а цена на хлеб "взлетит" на несколько процентов.

Ранее Главред писал, что по данным аналитиков EastFruit, после короткого периода стабильности выросли отпускные цены на картофель, достигнув 26 гривен за килограмм вместо 23.

Накануне также стало известно, что с 5 февраля по 20 марта 2025 года компания lifecell внедряет постепенные изменения в условиях своих тарифных планов. Так, lifecell в феврале-марте повысит стоимость тарифов в среднем на 34%.

Читайте также об Укрзализныце:

Что такое Укрзализныця

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрзализныця ж/д билеты цены на билеты ЖД-билеты Украина новости Украины Укрзализныця новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

16:35Украина
Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

15:32Украина
Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефть

Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефть

15:20Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфар

В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфар

Последние новости

16:35

"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

16:33

Леся Никитюк беременна первенцем - СМИ

16:31

Водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания: есть первый инцидент

16:24

"Откроет новые возможности": "Укрпошта" запустит работу почтового банка

16:13

Польза или вред: что будет, если собака съест хурму

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:54

"Она намекнула - забеременела": Анатолий Анатолич сыграет свадьбу

15:42

"Евровидение-2025": стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

15:32

Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

15:21

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Реклама
15:20

Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефтьмнение

15:17

РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16: СБУ разоблачила план ФСБФото

15:16

Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

15:10

Налет на унитазе исчезнет за 15 минут: девушка показала лучшее средствоВидео

14:58

Гениально: зачем хитрые дальнобойщики едут близко друг к другу

14:44

Маша Ефросинина раскрыла фамилию режиссера, который ее домогался

14:34

Враг притормозил: ВСУ нанесли РФ большие потери на ключевом направлении - Братчук

14:12

Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

14:10

Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

14:01

Как приготовить гору сочнейших котлет на скорую руку - изумительный рецептВидео

13:56

"Даем зеленый свет": в Украине вводят электронные направления на ВВК

Реклама
13:45

Чем кормить кота, кроме корма: список продуктов не такой уж и большой

13:40

Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

13:15

Продавал повестки за 1000 долларов: полиция разоблачила работника ТЦК

13:14

Украина не верит, что Трамп заключит выгодное соглашение об окончании войны - СМИ

13:13

Выход конкурента ChatGPT на рынок: мировые богачи потеряли $108 млрд за сутки

13:07

Путинистка Диана Гурцкая призналась, что ей диагностировали рак - детали

12:41

"Мурат - однозначно": игривая Билык высказалась про роман с Налчаджиоглу

12:31

Уничтожили оккупантов и захватили трофеи РФ: бойцы ССО провели успешную операциюФото

12:29

Пополнение авиации ВСУ: во Франции анонсировали передачу мощных истребителей

12:15

"Могла бы управлять страной": опубликован официальный портрет Мелании Трамп

11:59

РФ хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ: накапливают войска

11:49

"Хортица": в Торецке и Часовом Яру идут городские бои

11:10

РФ атаковала Украину сотней дронов: Умань - без света, в Харькове - пожарФото

10:50

КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула - СМИ

10:45

Россияне готовят "котел" для ВСУ в Донецкой области: Ступак раскрыл опасное направление

10:35

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Крысам - срывы, Змеям - обиды

10:12

Старинный рецепт из газеты СССР: все ищут такую закуска на столе

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

10:10

Армия РФ прибегла к новой неожиданной тактике на фронте: в Forbes раскрыли угрозы

10:07

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Реклама
10:06

"Сыграла" за ЕС: Венгрия не наложила вето на продление санкций против РФ

10:01

Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

09:43

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:37

"Реально что-то с головой": что с собой сделала фаворитка путиниста Киркорова

09:22

Гороскоп на завтра 29 января: Рыбам - большое счастье, Ракам - карьерный успех

09:12

К деньгам, к непогоде, к ссоре: приметы, связанные с курами и яйцами

09:03

США приостановили программу U4U для беженцев из Украины: что известно

08:45

"Все равно россиянин": Андрей Макаревич показал свою истинную позицию

08:45

Украинцев ждет аномально теплый февраль: что прогнозируют синоптики

08:08

ВСУ на подступах к городу: враг потерял позиции под Торецком - ISW

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять