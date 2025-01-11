$6000, кот и яйца: в УЗ рассказали о странных находках в поездах

Вы узнаете:
- Удается ли все потерянные вещи вернуть владельцам
- Список потерянных вещей
В Укрзализныце опубликовали список необычных вещей, которые в прошлом году забывали в поездах пассажиры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал компании.
Отмечается, что в 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. В 70% случаев их находят и возвращают людям.
Среди утерянных вещей были следующие:
- ведро с яйцами;
- лук для стрельбы;
- коробка с живыми бабочками;
- мокрый купальник в пакете;
- кот;
- электрическая мясорубка;
- бриллиантовый крестик с цепочкой;
- кошелек с $6000;
- собачья зеленая куртка.
Новости об Укрзализныце
Как сообщал Главред, Укрзализныця изменила формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда.
"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев-Будапешт". Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении он будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11.
Россияне часто бьют по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сверять поставки вооружения и боеприпасов к линии фронта.
Например, весной оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре сразу в трех областях.
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Что такое "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
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