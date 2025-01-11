$6000, кот и яйца: в УЗ рассказали о странных находках в поездах

В 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи.

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В Укрзализныце рассказали о самых странных находках в поездах / коллаж: Главред, фото: Facebook/Ukrzaliznytsia

Вы узнаете:

Удается ли все потерянные вещи вернуть владельцам

Список потерянных вещей

В Укрзализныце опубликовали список необычных вещей, которые в прошлом году забывали в поездах пассажиры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал компании.

Отмечается, что в 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. В 70% случаев их находят и возвращают людям.

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Среди утерянных вещей были следующие:

ведро с яйцами;

лук для стрельбы;

коробка с живыми бабочками;

мокрый купальник в пакете;

кот;

электрическая мясорубка;

бриллиантовый крестик с цепочкой;

кошелек с $6000;

собачья зеленая куртка.

Новости об Укрзализныце

Как сообщал Главред, Укрзализныця изменила формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда.

"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев-Будапешт". Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении он будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11.

Россияне часто бьют по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сверять поставки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

Например, весной оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре сразу в трех областях.

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Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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