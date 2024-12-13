"УЗ" запустила новый поезд "Киев-Будапешт": цена билета, график движения

В поезде не будет трехъярусных купе. Вместо них он получил спальные вагоны "люкс" и "купе".

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"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд "Киев-Будапешт" / коллаж: Главред фото: Волынские новости, Укрзализныця, pixabay

Коротко:

Расписание поездов

Стоимость билета

"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев-Будапешт". Об этом сообщает Telegram-канал государственного акционерного общества.

"Долгожданный маршрут, реализованный в кооперации с венгерскими государственными железными дорогами, поедет с 15 декабря!", – говорится в заявлении. видео дня

Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении он будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11. Стоимость билета в купейном вагоне составляет 2800 гривен.

В поезде не будет трехъярусных купе. Вместо них он получил спальные вагоны "люкс" и "купе". Также в нем будет много места для багажа. Билеты можно приобрести в приложении и на официальном сайте.

Поезд позволит разгрузить наиболее востребованные международные маршруты "Укрзализныци" и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в этой части Европы.

В "Укрзализныце" также отметили, что несмотря на масштабные утренние удары со стороны РФ, железная дорога работает по расписанию.

Новости об Укрзализныце

Как сообщал Главред, Укрзализныця изменила формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда.

Россияне часто бьют по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сверять поставки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

Например, весной оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре сразу в трех областях.

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Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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