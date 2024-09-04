Не шторы, а огнеупорные ролеты: "Укрзализныця" прокомментировала скандальный тендер

В компании говорят, что имеют много предостережений и проверок на разных этапах закупок.

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В "Укрзализныце" объяснили на что на самом деле открыли тендер / Коллаж: Главред, фото: "Укрзализныця"

Недавно в Сети появилось сообщение о том, что "Укрзализныця" хочет купить шторы на 7 миллионов гривен, что изрядно возмутило украинцев. В компании отреагировали на это и объяснили, что на самом деле планируют купить на эти средства.

В заявлении компании говорится, что закупка через Prozorro проводится не на обычные тканевые шторы, а на специальные огнеупорные двойные конструкции-роллеты.

"Продукция, на которую объявлен тендер, имеет ряд технических требований и особенностей. Каркас роллет должен быть специально изготовлен под конкретные размеры из алюминиевого профиля, одна штора роллеты рассеивает свет, другая - выполнена из непрозрачного материала. Шторы роллеты обязательно должны быть изготовлены из огнеупорной ткани (в соответствии с государственными стандартами и требованиями) и фиксироваться в заданном положении, отвечать требованиям по выносливости и т.д.", - говорится в сообщении. видео дня

В "Укрзализныце" отметили, что стоимость этой продукции удалось снизить по сравнению даже с предыдущими закупками в 2023 году по результатам торгов, несмотря на рост цен на все комплектующие, энергоносители и прочее. Произошло это благодаря тому, что к тендеру присоединилось 2 поставщика и конечная цена в ходе торгов стала ниже.

"В целом компания планирует приобрести 940 солнцезащитных ролет (782 широкие и 158 узких). Они будут установлены в пассажирских вагонах, которые проходят модернизацию и ремонт, чтобы старые деревянные окна со сквозняками уходили постепенно в прошлое. Ожидаемая стоимость закупки была сформирована на основе предоставления коммерческих предложений от поставщиков и составила 7 010 100 грн. То есть стоимость широкой ролеты - 7550 грн, а узкой - 7000 грн. Победитель торгов согласился поставить всю продукцию за 6 916 100 грн, что меньше цены 2023 года", - отчитываются в компании.

Отдельную проверку продукция прошла по сравнению с аналогичными товарами у коммерческих закупщиков. Также была исследована ситуация на рынке. В "Укрзализныце" хотят увеличить конкурентность в этом сегменте, ведь сейчас представлены только два украинских производителя. Если их станет больше - цена автоматически будет уменьшаться.

"Для этого сделаны конкретные шаги: пересматриваются и вносятся изменения в техническое задание по предложениям участников рынка (это отражено и непосредственно в Prozorro), обнародованы чертежи этой продукции, чтобы ее могли осваивать новые производители. Были сняты дополнительные требования по прохождению постановки на производство", - подытожила компания.

Что такое "Укрзализныця"? Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Скандалы в "Укрзализныце"

Недавно в "Укрзализныце" разгорелся скандал, когда мужчина купил билет в женское купе, а впоследствии проводница встала на его защиту и сказала, что он имеет полное право путешествовать вместе с женщинами.

Накануне нацгвардейца по дороге из Киева в Чернигов не впустили в вагон "Интерсити" из-за большого пса. В итоге военный ехал почти три часа в пути в тамбуре вместе со служебной собакой.

Напомним, в июне 2023 года вокруг компании Укрзализныця разгорелся скандал из-за того, что пассажирка пожаловалась на то, что проводник отказался пересадить ее в другое купе из-за мужчины, который делал ей непристойные предложения.

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