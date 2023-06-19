Пассажир поезда УЗ приставал к девушке с поцелуями, проводник отказался ее пересадить

Евгения Карпюк заявила, что к ней приставал сосед по купе в поезде Львов-Киев. Девушка была готова стоять в коридоре 4,5 часа, которые оставалось ехать.

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Евгения Карпюк рассказала о неприятном инциденте в поезде УЗ / Коллаж: Главред, фото: Instagram evgeniyakarpiuk

Вокруг компании Укрзализныця снова разгорелся скандал. Пассажирка пожаловалась на то, что проводник отказался пересадить ее в другое купе из-за мужчины, который делал ей непристойные предложения. В УЗ говорят, что конфликт между пассажирами возник из-за русского языка, и проводят служебное расследование.

Инцидент произошел 8 июня в поезде Львов-Киев. Евгения Карпюк заявила, что к ней приставал сосед по купе. По ее словам, пассажир вел себя неадекватно и делал намеки сексуального характера.

Как рассказала девушка в Instagram, она села в вагон поезда в Хмельницком, в ее купе уже спал мужчина. Остальные места были свободны.

"Он просыпается и говорит: "О, бог послал мне женщину. Можно вас потом поцеловать? Вы такая маньяческая", – рассказала Евгения.

Девушка сразу взяла свои вещи и ответила, что сейчас идет к проводнику, а затем вызовет полицию. Пассажир заявил, что она может никуда не уходить, ведь он сам "полковник в отставке".

В "Укрзализныце" пассажир приставал к девушке / Фото: instagram.com/evgeniyakarpiuk

"Когда я начала кричать, что сейчас, в те времена, когда столько нормальных мужчин, ребят молодых, каждый день гибнут на фронте, вот такие в вышиванке позволяют себе вести такие разговоры. Он сказал, что он киборг, стоял за аэропорт год и потому имеет право. Потом, когда он уже ходил и разбудил весь вагон, сказал: "А что мне нужно было делать? Я проснулся, а она лежит как расщепенка", – говорит Евгения.

По словам девушки, когда она обратилась за помощью к проводнику, тот не отреагировал должным образом. Она собиралась стоять в коридоре 4,5 часа, которые осталось ехать до Киева.

В итоге Евгению приютили девушки из соседнего купе.

"Три девочки меня просто спасли, пустили к себе в купе. Единственные люди, отреагировавшие в вагоне. Ехала частично на чужой кровати, частично на своем чемодане", – рассказала пассажирка.

"Он (проводник, - ред.) подошел и потребовал сдать ему постельное белье за два часа до моего прибытия. Я не поняла, почему я должна была это делать за два часа до Киева. А потом он зашел к нам в купе, где были только девочки и сказал: "Скоро таких киборгов с войны вернется очень много, и у них у всех с кукухой будет не все в порядке, и такие ситуации будут случаться на каждом шагу", — рассказала пассажирка.

В УЗ начали служебное расследование

После инцидента Евгения обратилась с жалобой в Укрзализныцю.

"И я не говорю, что проводник виноват, а мужчина - нет. Просто, к сожалению, у нас в стране пока что не реально привлечь к ответственности только за предложение "поцеловать". Надо дождаться, когда тебя изнасилуют или побьют", – объяснила Евгения.

В Укрзализныце начали служебное расследование. Евгения рассказала, что с ней связались сотрудники УЗ и сообщили, что зарегистрировали жалобу и разберутся в ситуации. Ей также объяснили, что проводник после любого обращения обязан сменить пассажиру купе, вагон или, если все занято, предоставить свое место.

В то же время поездная бригада рассказала свою версию конфликта между пассажирами. По словам проводника, все началось с того, что пассажирка общалась на русском. Евгения это отрицает и утверждает, что о языке в вагоне речь даже не шла.

Как говорится в сообщении УЗ, если версия проводника не подтвердится, к нему будут применены дисциплинарные меры.

В УЗ проводят служебное расследование / Фото: instagram.com/evgeniyakarpiuk

Мужчину узнали в Сети

Мужчину, который приставал к девушке в вагоне, узнали подписчики Евгении в Инстаграм.

"Он из Львова. Даже район, где он живет, знаем. Во Львове он себя тоже ведет неадекватно. Очень надеюсь, что его узнали и его родственники тоже", – говорит пассажирка.

Мужчину, который приставал к девушке, узнали в Сети / Фото: instagram.com/evgeniyakarpiuk

Укрзализныця запустила первые женские купе

Тем временем компания Укрзализныця запустила женские купе. Вагон для женщин имеет поезд сообщением Трускавец-Днепр.

Женское купе пока что на этом рейсе поезда №42 одно. В настоящее время билеты доступны на 30 июня и 1 июля. Приобрести их к такому купе можно только в мобильном приложении УЗ. Стоит билет в вагон №8 678 гривен - как и в обычном купейном.

В поезде УЗ военного прогнали в тамбур из-за "плохого запаха"

Как сообщал Главред, в середине ноября в поезде Укрзализныци произошел скандал. Военного, который ехал в отпуск со службы в Донецкой области домой, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник Украины был вынужден провести там семь часов.

Инцидент быстро получил огласку в Сети и вызвал шквал возмущений украинцев.

В УЗ заявили, что будет организован "тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам". Военному в качестве извинения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

Позже стало известно, что украинский военный, которого при возвращении домой выгнали в тамбур в поезде Укрзализныци, снова уехал на фронт.

Защитник Украины пробыл в отпуске всего лишь девять дней. До этого он был на фронте с самого начала полномасштабного вторжения.

Смотрите видео - Военного выгнали в тамбур из-за запаха. Скандал объяснила психолог:

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