"Единственный человек в мире": в Финляндии назвали посредника между Украиной и РФ

Президент Финляндии считает, если Путин не согласится на прекращение огня, то США должны ввести против РФ "колоссальные санкции".

https://glavred.info/world/edinstvennyy-chelovek-v-mire-v-finlyandii-nazvali-posrednika-mezhdu-ukrainoy-i-rf-10652003.html Ссылка скопирована

Только Трамп может быть посредником между Украиной и Россией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Единственный человек в мире, который может стать посредником между Украиной и РФ - Дональд Трамп

Путин уважает и боится американского лидера

Единственным человеком, который якобы может выступить посредником между Украиной и страной-агрессором Россией, является президент США Дональд Трамп. Об этом заявил лидер Финляндии Александер Стубб.

По его словам, Путин уважает американского лидера, но в то же время боится Трампа.

видео дня

"Беседы, которые я вел с президентом Трампом во Флориде, сводятся в основном к двум очень простым сообщениям. Первое: он, вероятно, единственный человек в мире, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией. Почему? Потому что Путин уважает, а во многом и боится Дональда Трампа", - считает Стубб.

Второе сообщение, по его словам, касается прекращения огня. Президент Финляндии напомнил, что во время встречи с Трампом он предложил установить дедлайн для России до 20 апреля.

"Если президент Путин, который единственный не соглашается на прекращение огня, потому что этого хотят американцы, этого хотят европейцы, этого хотят украинцы, если он не подчинится прекращению огня, тогда мы должны пойти на колоссальный набор санкций от Соединенных Штатов и Европы", - подчеркнул Стубб.

Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп советовался с президентом Финляндии Александром Стуббом о том, стоит ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину, на что финский лидер ответил, что нельзя. Лидер Финляндии также отметил, что для достижения прекращения огня необходимо установить четкую дату. Поэтому Стубб предложил Трампу дату - 20 апреля.

Зато президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет Владимиру Путину и уверен в его намерении достичь мирного соглашения. Трамп также высказал мнение, что существует психологический дедлайн для прекращения огня.

Кроме того, Трамп разозлен на Путина из-за заявлений о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер якобы готов наложить "вторичные тарифы" на всю нефть из России, если не удастся заключить соглашение о прекращении огня.

Другие новости:

Кто такой Александр Стубб? Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред