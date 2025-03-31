Каким должен быть мир с Россией: Зеленский сделал важное заявление о конце войны

Зеленский отметил важность справедливого мира для Украины и неотвратимости ответственности для России в рамках процесса окончания войны.

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Зеленский объяснил, каким должен быть мир с Россией / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Зеленский:

Украина по результатам мирного процесса стремится получить гарантии безопасности и длительный мир

Россия не должна избежать ответственности за свои преступления

Зафиксировано более 100 тысяч преступлений из-за российской агрессии

Украина стремится к скорейшему завершению войны, однако мир должен быть не только быстрым, но и надежным и справедливым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Бучанском саммите 31 марта, в котором приняли участие спикеры парламентов ряда стран.

По его словам, Украина хочет завершить войну и получить гарантии безопасности и длительный, "достойный" мир.

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Глава государства пояснил, что под "достойным" миром он имеет в виду справедливость и неотвратимость наказания для России.

"Это означает, что Россия не должна получить выгоды или вознаграждения от этой войны и не должна избежать справедливой ответственности за то, что наделала. Не может быть нормализация зла, то есть просто возвращение отношения, как было до того, что мы все видим сейчас, к такой России", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что зафиксировано уже более 100 тысяч военных преступлений, совершенных Россией. В то же время значительная часть временно оккупированных территорий остается недоступной для украинских следователей.

"Там еще тысячи, может десятки тысяч, может сотни тысяч преступников. И точно десятки тысяч потерь", - сказал он.

По его словам, среди этих преступлений - массовые казни военнопленных и мирных жителей, случаи жестоких пыток и изнасилований.

Президент подчеркнул, что никто в Европе не хотел бы, чтобы их дети, не дай Бог, оказались рядом с теми, кто совершает такие преступления.

Зеленский подчеркнул, что санкционное давление на Россию и международное давление на агрессора необходимы для того, чтобы остановить войну и предотвратить распространение жестокости.

"Всем это понятно всем, кто не закрывает глаза на реальность, не закрывает уши от правды", - подчеркнул он.

Он напомнил, что трагедия Бучи - это не просто события в Украине, а угроза, которая может повториться в любой европейской стране, если мир не объединится ради справедливого наказания России за ее преступления.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска планируют наступление на Запорожском направлении, поскольку этот регион имеет для них стратегическое значение. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Сергея Лещенко, Трамп разочарован поведением российского лидера Владимира Путина, поскольку до конца апреля - когда истекает 100 дней его президентской каденции - ситуация с прекращением огня в Украине не сдвинулась с места.

Сейчас в мире продолжаются два параллельных процесса по остановке войны России против Украины. Первый - попытки Трампа добиться прекращения боевых действий любой ценой. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отмечает, что американскому лидеру неважно, на каких условиях это произойдёт, главное - остановить активные боевые действия и оставить войска в окопах без дальнейших наступательных действий.

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