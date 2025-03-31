'Путин водит Трампа за нос, как ослика на арене': Жданов описал большой обман РФ

Путин настроен воевать. Для него сейчас неприемлема остановка боевых действий. И РФ не сидит сложа руки, а ищет пути и способы наращивания численности армии.

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Жданов описал большой обман РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, facebook.com/WhiteHouse

Основные тезисы Жданова:

Путин водит Трампа за нос и блефует, что якобы он поддерживает идею прекращения огня

Если Трамп себя уважает, то он должен был бы не дать Путину себя обманывать

Путин настроен воевать, для него сейчас неприемлема остановка боевых действий

В мире по вопросу остановки войны РФ против Украины сейчас формируются два параллельных процесса.

Один процесс - президент США Дональд Трамп пытается всеми силами прекратить огонь. При этом ему абсолютно безразлично, на каких условиях это произойдет. Он просто хочет, чтобы все остановились, и чтобы солдаты сидели в окопах, ничего не делая. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

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Второй процесс, по словам Жданова - российский диктатор Владимир Путин водит Трампа за нос, как ослика на арене, рассказывая о том, как сильно он поддерживает идею Трампа о прекращении огня. При этом, выступая перед моряками, Путин рассказывает, что "мы добьем Вооруженные силы Украины".

"И удары по энергетике, как видим, тоже продолжаются. Вот россияне взорвали Суджу. Мы не бьем по Судже, а в России, видимо, решили: "Ладно, все равно ремонтировать. Давайте добьем". И бахнули еще раз. А теперь будет развернута кампания с обвинениями в том, что это Украина сорвала энергетическое перемирие, "ведь там нелегитимная власть", поэтому нужно внешнее управление", - отметил военный эксперт.

По словам эксперта, сейчас трудно сказать, "кто кого". Жданов считает, что если Трамп хоть немного себя уважает, он уже давно должен был бы набить морду Путину, образно говоря.

"Он (Трамп - ред.) уже давно должен был бы топнуть ногой и сказать, что он не клоун и не лох, чтобы Путин его каждый раз разводил. У Трампа уже даже поменяли дату: теперь речь идет не о пасхальном прекращении огня, а о перемирии до ста дней Трампа у власти, то есть до 30 апреля. А следующая дата какая будет? 9 мая?", - отметил эксперт.

Жданов подчеркнул, что Путин настроен воевать, и для российского диктатора сейчас неприемлема остановка боевых действий.

"И Россия не сидит сложа руки, а ищет пути и способы пополнения личного состава и наращивания численности армии. Сейчас там нашли способ - снимать бронь со студентов. А в масштабах России это сотни тысяч людей! И причем самый золотой возраст - 18 лет и старше", - добавил военный эксперт.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня. Путин игнорирует американское предложение о безусловном прекращении огня.

Также ранее сообщалось, что Путин хочет "выйти" на Одессу - аналитик назвал возможное направление удара РФ. Аналитик рассказал, что Запорожье является важным стратегическим пунктом для ВСУ.

Напомним, эксперт сказал, может ли Украина отказаться от перемирия. Киев пока имитирует дипломатическую работу, ожидая, что Трамп изменит свою позицию в отношении Кремля, заявил Александр Коваленко.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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