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Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

Алёна Воронина
31 марта 2025, 14:26
449
Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.
Погода, снег, зима
Погода в Украине/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине будут заморозки
  • В каких областях будет дождь, а где будет снег

Погода в Украине скоро удивит неприятным сюрпризом. С 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание - сначала на севере, западе и в центре. А ориентировочно 7-8 апреля снижение температуры воздуха дойдет и до востока и юга.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Также она отметила, что, согласно предварительному прогнозу, в период 7-9 апреля в западных, северных областях и местами в центральных есть вероятность заморозков.

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"А вот здесь - сложная ситуация, потому что как раз на эти дни, 6-7 апреля, по предварительному прогнозу, из-за деятельности активного циклона в сочетании с низкой температурой воздуха, есть также вероятность снега в западных, северных и частично центральных областях! Еще раз. Это предварительный прогноз, однако стоит все же составить свои планы заранее. И внимательно следить за ежедневными прогнозами погоды", - отметила Диденко.

Погода в Украине 1 апреля

Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине во вторник, 1 апреля. Она отметила, что теплая погода пока еще задержится в восточных областях, на юге, преимущественно в центральной части.

"Однако приходит влажный период, он уже пришел кое-где, с атмосферными фронтами и циклонами. Поэтому влаги будет хватать, за небольшими исключениями. Первого апреля циклончик на северо-востоке Украины обусловит дождливую погоду в северных областях, в западных, коснется Харьковщины", - отметила синоптик.

В центральной части завтра днем без существенных осадков, в южной части будет сухо, даже возможно будет солнечно.

Температура воздуха ожидается крайне неоднородная. Так, 1 апреля:

  • на севере Украины ожидается +8...+12 градусов,
  • в западных областях +10...+14 градусов,
  • в центральной части +12...+16 градусов,
  • в восточных областях +14...+17 градусов,
  • в южной части воздух прогреется до +14...+19 градусов.
Погода в Украине 1 апреля
Погода в Украине 1 апреля/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 1 апреля

В Киеве в первый день апреля будут дожди. Температура воздуха во вторник в течение дня будет колебаться на уровне около +9...+11 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, почти по всей Украине будут ливни - синоптики назвали регионы, где будет сухо. Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха может упасть до +5 градусов.

Также ранее сообщалось, что будет -4 градуса мороза и снег - синоптики назвали точную дату похолодания в Украине. Резкое похолодание ожидается сразу в нескольких областях Украины. В течение недели регионы будет заливать дождем.

Напомним, Землю будет мощно "штормить" - стали известны самые опасные даты магнитных бурь в апреле. Апрель 2025 года начнется с магнитной бури, которая принесет определенные колебания в магнитном поле Земли.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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