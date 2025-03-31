-4 градуса мороза и снег: синоптики назвали точную дату похолодания в Украине

Резкое похолодание ожидается сразу в нескольких областях Украины. В течение недели регионы будет заливать дождем.

https://glavred.info/synoptic/4-gradusa-moroza-i-sneg-sinoptiki-nazvali-tochnuyu-datu-poholodaniya-v-ukraine-10651733.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на неделю 31 марта - 6 апреля / фото: УНИАН

О чем идет речь:

Когда в Украине ударит -4 градуса

Когда в Украину придет похолодание

Где синоптики прогнозируют дожди и снег

На погоду в Украине на следующей неделе будет влиять циклон и атмосферные фронты. Осадки пройдут по всей территории Украины, которые порой будут значительными. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

В конце недели ожидается сильное снижение температуры и даже снег. Похолодание прогнозируют в западных и северных областях. Только в юго-восточных областях будет тепло.

видео дня

Погода в Украине 31 марта

В понедельник, 31 марта, в большинстве областей Украины ожидается облачная и неустойчивая погода. Пройдут дожди, в восточных областях днем местами значительные. Только в юго-западных областях без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, на Левобережье юго-восточный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем +7...+12 °С, в южных и центральных областях +12...+17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 1 апреля

Во вторник, 1 апреля, небольшие, временами умеренные дожди пройдут в северных, западных и местами центральных областях. В юго-восточной половине без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер на Левобережье западный, на Правобережье северный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4...+9 °С, днем в северных и западных регионах +7...+12 °С, на остальной Украине +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине 2 апреля

В среду, 2 апреля, ночью в северных и западных областях, днем в Приазовье и Крыму ожидаются дожди, в остальных регионах без существенных осадков. В Карпатах умеренный, временами сильный мокрый снег. Ветер преимущественно северный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем в северных и западных регионах +8...+13 °С, на остальной Украине +12...+17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине 3 апреля

В четверг, 3 апреля, дождливая погода сохранится в Крыму и Приазовье, в остальных регионах Украины под влиянием гребня антициклона осадков не предвидится. Ветер северный/северо-восточный, 7 - 12 м/с, на юге местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+7 °С, на юге местами до +10 °С; днем +12...+17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: Windy

Погода в Украине 4 апреля

В пятницу, 4 апреля, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 °С, днем +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / фото: Windy

Погода в Украине 5 апреля

В субботу, 5 апреля, ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны за исключением Крыма и Приазовья пройдут дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем в западных и северных областях +2...+7 °С, в остальных регионах страны +10...+18 °С, на юге Одесской области до +20 °С.

Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: ventusky

Погода в Украине 6 апреля

В воскресенье, 6 апреля, под влиянием активного циклона прогнозируется неустойчивая и холодная погода. Пройдут осадки в виде дождя, в западных и северных областях преимущественно мокрого снега. Кое-где осадки будут значительными. Ветер южный с переходом на северный, 7 - 12 м/с, местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью -4...+1 °С, днем -1...+4 °С; в южных и восточных регионах ночью +3...+8 °С, днем +12...+17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред