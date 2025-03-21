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Украину накрыло резкое потепление: синоптики назвали регионы, где будут лить дожди

Ангелина Подвысоцкая
21 марта 2025, 19:36
699
Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 22 марта
  • Где температура воздуха повысится до +16 градусов
  • Где синоптики прогнозируют дожди

Погода в Украине 22 марта будет преимущественно сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях объявили 3 уровень опасности. Там из-за потепления и осадков могут сойти снежные лавины.

видео дня

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 22 марта в Украине температура воздуха повысится до +10...+15 градусов. Более свежая погода будет на крайнем востоке и прибрежных районах - 9-12 градусов тепла. В этот день ожидаются дожди на Сумщине и вокруг Карпат.

23 марта уже станет больше осадков. Они ожидаются в западных, северных и Винницкой областях.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 22 марта
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото: ventusky

Погода 22 марта

В Украине 22 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 22 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +3...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до 0...+10 градусов.

погода 22 марта
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото: meteoprog

Погода 22 марта в Киеве

В Киеве 22 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 22 марта
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что после потепления Украину накроет похолодание с дождями - синоптики назвали дату. Погода в Кропивницком 21 марта будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +14 градусов.

Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня - стало известно, когда она закончится. Мощность магнитной бури достигает пятибалльного уровня.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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