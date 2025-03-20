Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

Мощность магнитной бури достигает пятибалльного уровня.

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Магнитная буря в Украине / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет магнитная буря 20 марта

Когда закончится магнитная буря

Когда произойдет пик следующей магнитной бури

В Украине снова высокая геомагнитная активность. 20 марта фиксируется магнитная буря красного уровня - с К-индексом 5. Об этом сообщает meteoagent.

С 8 марта магнитные бури не опускались ниже красного уровня. Однако, ожидается, что в течение следующих нескольких дней уровень солнечной активности существенно уменьшится.

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В частности, 21 и 22 марта мощность магнитной бури упадет до 4 баллов, а с 23 по 26 марта - буря будет держаться на уровне 2-3 баллов. Усиление магнитной бури, вероятно, состоится 27 марта и достигнет отметки 5 баллов.

Стоит добавить, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря / фото: meteoagent

В то же время, по данным meteoprog, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X. Также сообщается, что сейчас на Солнце замечено 47 солнечных пятен.

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури влияют на атмосферное давление. Метеозависимые люди, беременные, пожилые и те, кто имеет хронические заболевания, могут испытывать ухудшение самочувствия. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах, усталость и бессонница.

Магнитная буря / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Как писал Главред, при ухудшении самочувствия во время повышенной солнечной активности рекомендуется придерживаться правил здорового образа жизни, а именно:

ограничить употребление жирной, острой пищи;

отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

чаще находиться на свежем воздухе;

регулярно проветривать комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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