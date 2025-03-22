Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в воскресенье, 23 марта
- В каких областях станет холоднее и налетит сильный ветер
Погода в Украине в воскресенье, 23 марта, станет холоднее в ряде областей. В западных и северных регионах температура воздуха немного опустится и составит +8...+12 градусов.
На остальной территории нашего государства будет тепло - столбики термометров будут показывать +10...+14 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Как раз 23-го марта на западе и севере Украины немного похолодает - днем ожидается против сегодняшних +10...+16 градусов ниже +8...+12 градусов. На остальной территории Украины завтра будет тепло, +10...+14 градусов", - сообщила синоптик.
Также она предупредила, что в этот день ветер разгонится до штормовых порывов, он будет двигаться с юго-востока.
Дожди в воскресенье пройдут в западных областях, местами на севере и крайнем востоке.
На юге и в центральной части Украины - без существенных осадков.
Погода в Киеве 23 марта
В Киеве в воскресенье будет порывистый юго-восточный ветер.
"Температура воздуха несколько снизится, завтра днем в столице около +10...+12 градусов. Оденьтесь теплее. Чтобы какие-то существенные осадки - вряд ли, но набегут облака", - рассказала Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.
Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.
Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 кота: только гений головоломок даст ответ за 31 секунду
- Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды
- Где 3 отличия между дедушками: только "настоящие детективы" справятся с загадкой
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред