Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

Погодные условия в нескольких областях резко изменятся, температура воздуха опустится и налетит сильный ветер.

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Погода в Украине - ударит похолодание и будет штормовой ветер/ фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода в воскресенье, 23 марта

В каких областях станет холоднее и налетит сильный ветер

Погода в Украине в воскресенье, 23 марта, станет холоднее в ряде областей. В западных и северных регионах температура воздуха немного опустится и составит +8...+12 градусов.

На остальной территории нашего государства будет тепло - столбики термометров будут показывать +10...+14 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Как раз 23-го марта на западе и севере Украины немного похолодает - днем ожидается против сегодняшних +10...+16 градусов ниже +8...+12 градусов. На остальной территории Украины завтра будет тепло, +10...+14 градусов", - сообщила синоптик.

Также она предупредила, что в этот день ветер разгонится до штормовых порывов, он будет двигаться с юго-востока.

Дожди в воскресенье пройдут в западных областях, местами на севере и крайнем востоке.

На юге и в центральной части Украины - без существенных осадков.

Погода в Украине 23 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 23 марта

В Киеве в воскресенье будет порывистый юго-восточный ветер.

"Температура воздуха несколько снизится, завтра днем в столице около +10...+12 градусов. Оденьтесь теплее. Чтобы какие-то существенные осадки - вряд ли, но набегут облака", - рассказала Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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