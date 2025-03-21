Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 22 и 23 марта
- В каких областях будут морозы, а где будет +17 градусов
- Где будут дожди
Погода в Украине в выходные, 22 и 23 марта, будет относительно теплой, местами ожидаются небольшие дожди и слабый туман.
На погодные условия в нашем государстве в эти дни будет влиять область повышенного давления, а также слабо выраженные атмосферные фронты. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Он отметил, что ожидается довольно комфортная и теплая погода. Однако будет ощутимо больше облачности, а в некоторых областях пройдут небольшие и умеренные дожди.
Температура воздуха на выходных будет превышать средние климатические показатели на 2-5 градусов.
Погода в Украине в субботу, 22 марта
В западных областях
В западных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня на Закарпатье пройдет дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +12...+17 градусов.
В северных областях
В северной части страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Лишь днем на Сумщине местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3 градусов, днем +10...+15.
В центральных областях
В центральных регионах Украины прогнозируется теплая и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +11...+16.
На юге Украины
В южных областях и Крыму ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +11...+16, вдоль побережья морей +7...+11 градусов.
В восточных областях
В восточных областях осадков не предвидится. Небо ожидается малооблачным. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +11...+16.
Погода в Украине в воскресенье, 23 марта
В западных областях
В западных регионах ожидается облачная и неустойчивая погода. Пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Винницкой области днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10.
В северных областях
В северных областях местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +7...+12.
В центральных областях
В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14.
На юге Украины
В южных регионах страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +8...+13.
В восточных областях
В восточных областях ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +9...+14.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине ударит +14 градусов - стала известна дата резкого потепления. Минусовая температура воздуха будет отступать. Но похолодание еще пожалует в Украину на один день - синоптик сказала, когда это будет.
Также ранее сообщалось, что после потепления Украину накроет похолодание с дождями - синоптики назвали дату. Погода в Кропивницком 21 марта будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +14 градусов.
Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня - стало известно, когда она закончится. Мощность магнитной бури достигает пятибалльного уровня.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются 2 парня: только гений головоломок найдет ответ за 23 секунды
- Где 3 различия между дедушками: только "настоящие детективы" справятся с загадкой
- Почему на Пасху бьются яйцами: происхождение традиции удивит всех
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред