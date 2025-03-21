Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Алёна Воронина
21 марта 2025, 10:55
243
Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.
Погода, дождь
Погода в Украине - будут мороз -3 градуса и дожди/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в выходные, 22 и 23 марта
  • В каких областях будут морозы, а где будет +17 градусов
  • Где будут дожди

Погода в Украине в выходные, 22 и 23 марта, будет относительно теплой, местами ожидаются небольшие дожди и слабый туман.

На погодные условия в нашем государстве в эти дни будет влиять область повышенного давления, а также слабо выраженные атмосферные фронты. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

Он отметил, что ожидается довольно комфортная и теплая погода. Однако будет ощутимо больше облачности, а в некоторых областях пройдут небольшие и умеренные дожди.

Температура воздуха на выходных будет превышать средние климатические показатели на 2-5 градусов.

Погода в Украине в субботу, 22 марта

В западных областях

В западных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня на Закарпатье пройдет дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +12...+17 градусов.

В северных областях

В северной части страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Лишь днем на Сумщине местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3 градусов, днем +10...+15.

В центральных областях

В центральных регионах Украины прогнозируется теплая и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +11...+16.

На юге Украины

В южных областях и Крыму ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +11...+16, вдоль побережья морей +7...+11 градусов.

В восточных областях

В восточных областях осадков не предвидится. Небо ожидается малооблачным. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +11...+16.

Погода в Украине на 22 марта
Погода в Украине 22 марта/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 23 марта

В западных областях

В западных регионах ожидается облачная и неустойчивая погода. Пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Винницкой области днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10.

В северных областях

В северных областях местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +7...+12.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14.

На юге Украины

В южных регионах страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +8...+13.

В восточных областях

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +9...+14.

Погода в Украине 23 марта
Погода в Украине 23 марта/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине ударит +14 градусов - стала известна дата резкого потепления. Минусовая температура воздуха будет отступать. Но похолодание еще пожалует в Украину на один день - синоптик сказала, когда это будет.

Также ранее сообщалось, что после потепления Украину накроет похолодание с дождями - синоптики назвали дату. Погода в Кропивницком 21 марта будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +14 градусов.

Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня - стало известно, когда она закончится. Мощность магнитной бури достигает пятибалльного уровня.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ГУР провели успешную операцию в Крыму: какие важные военные объекты РФ поражены

ГУР провели успешную операцию в Крыму: какие важные военные объекты РФ поражены

11:05Война
Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

10:55Синоптик
Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру: в Госдепе сделали серьезное заявление

Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру: в Госдепе сделали серьезное заявление

10:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

Гороскоп на завтра 21 марта: Львам - невероятная прибыль, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 21 марта: Львам - невероятная прибыль, Козерогам - путешествие

Пропагандистка Симоньян сообщила о самом страшном

Пропагандистка Симоньян сообщила о самом страшном

Последние новости

11:37

Макрон рассматривает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину - СМИ

11:35

Где спрятана спичка: только "гений головоломок" догадается за 5 секунд

11:05

ГУР провели успешную операцию в Крыму: какие важные военные объекты РФ поражены

11:04

Китайский гороскоп на завтра 22 марта: Собакам - разочарование, Лошадям - сожаления

10:59

Разработка Украиной ядерного оружия: Костенко назвал главное условиеВидео

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
10:55

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

10:37

Киев и Москва "на расстоянии шага" к миру: в Госдепе сделали серьезное заявление

10:25

Слава Демин обматерил известную актрису во время интервью - что случилось

09:58

Угроза наступления РФ на двух направлениях: прогноз генерала ВСУ

Реклама
09:56

США хотят взять украинские АЭС под свой контроль: в FT выяснили детали

09:41

Почему на Пасху бьются яйцами: происхождение традиции удивит всехВидео

09:38

ВСУ "испепеляют" российские авиабазы: в Forbes раскрыли успех ударов

09:20

Потап завернулся в украинский флаг и сделал громкое заявление

08:42

РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району: пострадали 6 человек, среди них - ребенокФотоВидео

08:26

РФ обвинила Украину в обстреле станции "Суджа": в Генштабе остро ответили

08:10

Путин и Трамп противостоят друг другумнение

07:48

Канье Уэст напал на детей Бейонсе и Джей Зи: пара планирует мстить

07:43

"Нет возможности петь": Ирина Билык сообщила о серьезной болезни

07:40

ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали

07:00

Герцогиня в юности: Меган Маркл поделилась своим редким фото

Реклама
06:51

Инфраструктура в огне: РФ атаковала пригород Одессы дронами, пострадали детиФотоВидео

06:30

Трансгендерная дочь Илона Маска сделала громкое заявление про семью

06:10

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося в лесу кота за 7 секунд

06:10

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотоммнение

05:55

Сладости из СССР, которые стоили несколько копеек: легендарный рецепт десерта

05:30

Сад на подоконнике: как вырастить голубику из ягодки

04:30

Водители могут потерять права и авто из-за одной настройки на GPS-навигаторе

04:05

Рекордный рост цены и ограничения продажи: стоит ли ждать Украине дефицита яиц

03:40

Еще одна угроза нашей границе, РФ стягивает силы в Белгородскую область - Коваленко

03:35

Как правильно - "оранжевий" или "помаранчевий": ответ ошарашитВидео

02:35

Не просто декор: что на самом деле означают черные ромбы на измерительной рулетке

02:02

В Судже горит газоизмерительная станция: огонь виден за десятки километров

01:30

Жена одевала: путинист Петросян опозорился луком "продвинутого деда"

01:30

Фермеры распродают запасы: популярный овощ неожиданно упал в цене аж на 10%

01:14

Как создать пассивный доход: миллионерша дала суперсоветы

00:15

Плей-офф Лиги наций: сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией

00:05

"Ребенок угасал": ведущая 1+1 Островская с годовалой дочерью попала в больницу

20 марта, четверг
23:33

"Очень скоро": Трамп сказал, когда подпишет соглашение о редкоземельных металлах

23:05

Одесса в огне, есть пострадавшие: РФ забрасывает город шахедамиВидео

22:52

На фронте погиб выпускающий редактор ТСН

Реклама
22:44

В США анонсировали "непрямые переговоры" между Украиной и Россией: первые детали

22:36

Впервые за год: появилось совместное фото Потапа и Насти Каменских

22:15

Матч Украина-Бельгия: где смотреть поединок Лиги наций

22:05

"Позвонила Филиппу лично": как Пугачева отреагировала на смерть бывшего свекра

22:01

Около 100 ракет, КАБы и боеприпасы: в СНБО выдали новые детали атаки на Энгельс

22:00

Удар по Кропивницкому и взрывы в Энгельсе: главные новости Украины (дайджест)

21:50

Джамала рассказала, сколько набрала кило и как на это реагирует мужВидео

21:06

"План лежит на столе": Путин не должен ветировать миротворцев, заявили в Англии

21:02

Большие перемены ворвутся в жизнь 4 знаков зодиака в ближайшие дни: кто в списке

20:59

"Ковровые бомбардировки городов": украинцев предупредили о новой угрозе

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять