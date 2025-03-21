Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

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Погода в Украине - будут мороз -3 градуса и дожди/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 22 и 23 марта

В каких областях будут морозы, а где будет +17 градусов

Где будут дожди

Погода в Украине в выходные, 22 и 23 марта, будет относительно теплой, местами ожидаются небольшие дожди и слабый туман.

На погодные условия в нашем государстве в эти дни будет влиять область повышенного давления, а также слабо выраженные атмосферные фронты. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что ожидается довольно комфортная и теплая погода. Однако будет ощутимо больше облачности, а в некоторых областях пройдут небольшие и умеренные дожди.

Температура воздуха на выходных будет превышать средние климатические показатели на 2-5 градусов.

Погода в Украине в субботу, 22 марта

В западных областях

В западных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня на Закарпатье пройдет дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +12...+17 градусов.

В северных областях

В северной части страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Лишь днем на Сумщине местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...+3 градусов, днем +10...+15.

В центральных областях

В центральных регионах Украины прогнозируется теплая и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +11...+16.

На юге Украины

В южных областях и Крыму ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +11...+16, вдоль побережья морей +7...+11 градусов.

В восточных областях

В восточных областях осадков не предвидится. Небо ожидается малооблачным. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +11...+16.

Погода в Украине 22 марта/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 23 марта

В западных областях

В западных регионах ожидается облачная и неустойчивая погода. Пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Винницкой области днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10.

В северных областях

В северных областях местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +7...+12.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14.

На юге Украины

В южных регионах страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +8...+13.

В восточных областях

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +9...+14.

Погода в Украине 23 марта/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине ударит +14 градусов - стала известна дата резкого потепления. Минусовая температура воздуха будет отступать. Но похолодание еще пожалует в Украину на один день - синоптик сказала, когда это будет.

Также ранее сообщалось, что после потепления Украину накроет похолодание с дождями - синоптики назвали дату. Погода в Кропивницком 21 марта будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +14 градусов.

Напомним, Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня - стало известно, когда она закончится. Мощность магнитной бури достигает пятибалльного уровня.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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